Slovenskí vojaci budú na východnom krídle NATO pôsobiť do roku 2020

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

BRATISLAVA - Slovenskí vojaci budú v rámci posilnenej predsunutej NATO pôsobiť v Lotyšsku, prípadne v Litve, Estónsku alebo Poľsku až do 30. júna 2020. V stredu to schválila vláda, potvrdiť to ešte musí Národná rada SR.