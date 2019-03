Hrôza v dovolenkovom raji: Výstraha pre turistky, po dvoch Slovenkách mali znásilniť aj dievča (21)

Mladá obeť (21), ktorej národnosť nebola zverejnená, nahlásila podľa portálu palawan-news.com incident 13. februára okolo 6.55 h. na miestnej policajnej stanici v El Nido. Žena uviedla, že si spolu s kamarátmi najali muža na trojkolke, aby ich rozviezol do rôznych ubytovacích zariadení. Perry Gaspe Y Daquer sa jej nakoniec ponúkol, že ju odprevadí až do hostela, čo prijala, keďže si myslela, že sa len snaží byť milý a pozorný. V tmavej uličke ju však okolo štvrtej hodiny ráno sexuálne napadol. Podozrivého polícia chytila už o 8.15 h. toho istého dňa a previedla na stanicu, kde bol pozitívne obeťou identifikovaný. Skončil vo väzbe a bol obvinený zo znásilnenia.

Filipíny v El Nido skrývajú aj takéto prírodné zákutia. Zdroj: Getty Images

K znásilneniu malo prísť aj v januári 2018, kedy sa obeťou mala stať 18-ročná občianka USA. Prípad však neskončil na súde, keďže z krajiny odišla. Iba o dva mesiace neskôr titulky novín zaplnil prípad dvoch Sloveniek (26, 28), ktoré mali byť znásilnené na filipínskom ostrove Cadlao sprievodcom na lodi. Malo sa tak stať 7. marca 2018 okolo pol jednej až jednej hodiny po polnoci. Ako páchateľ bol identifikovaný 30-ročný Romulo Arnosa.

Ženy prišli na ostrov aj so svojimi mužskými partnermi, no tí odišli nakúpiť ešte nejaké zásoby. Slovenky v tom čase už spali v stanoch na pláži, keď ich údajne Arnosa a napadol a začal obťažovať. Filipínčan sa však bránil, že všetko bolo úplne inak. Ako informoval portál inquirer.net, podľa jeho slov ho ženy zviedli, keď boli opité a nahé mimo stanu. Slovenky absolvovali výsluch a prípad sa mal dostať aj pred sudcu.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Rene Jay de la Calzada po ostatnom incidente dodal, že nie je spôsob, ako by mohli sledovať pohyb všetkých turistiek v El Nide, takže by samy mali dbať na svoju bezpečnosť, aby sa nestali obeťami akéhokoľvek zločinu. Dodal, že dôležitá je aj pomoc personálu a zamestnancov v ubytovacích zariadeniach, ktoré by im mali pripomínať, aby sa nevracali do hotelov neskoro a pod vplyvom alkoholu. Napriek tomuto všetkému si však De la Calzada nemyslí, že by sa El Nido stalo nebezpečné pre turistov.