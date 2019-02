Vlado (27) znásilnil ženu v Anglicku počas párty: Súd odhalil odporné detaily, toto je jeho trest

STOKE-ON-TRENT - Keď žena počas domácej párty v anglickom meste Stoke-on-Trent odmietla návrhy Vladimira Girgu na fyzické zblíženie, zobral si to, čo chcel, násilím. Ženatý Slovák, otec štyroch detí, po sexuálnom útoku ušiel a pátrala po ňom polícia. Nakoniec bol vrátený do krajiny až na základe európskeho zatykača. Slovák si teraz na korunnom súde vypočul rozsudok, do väzenia pôjde na šesť rokov a osem mesiacov.

K znásilneniu došlo pred tromi rokmi. Prokurátor Peter McCartney podľa stokesentinel.co.uk uviedol, že obžalovaný neustále robil žene na večierku návrhy a chcel ju pobozkať, hoci tá mu jasne dala najavo, že nemá záujem. Keď si odbehla na toaletu na poschodí, počula, ako niekto prišiel hore.

"Bol to obžalovaný. Šla do izby. Prenasledoval ju a dal nohu do dverí, aby ich nemohla zavrieť. Dvere otvoril a hodil ju na posteľ. Pritlačil ju a vyzliekol jej nohavice. Snažila sa vyslobodiť, ale bol príliš silný. Chytil ju za zápästie. Kričala: "Choď odo mňa preč". Položil jej druhú ruku na ústa, aby nemohla kričať. Vyzliekol si vrchné oblečenie a stiahol si nohavice. Znásilnil ju. Keď skončil, vstal a utiekol po schodoch," opísal detaily odporného činu prokurátor.

Zdroj: Getty Images

Na súde odznelo, že Slovák po trestnom čine opustil krajinu, ale vrátil sa. Zatkli ho, keď sa znovu snažil odcestovať, a to 5. septembra 2016 na letisku Londýn-Luton. Na druhý deň ho vypočúvali, no on polícii tvrdil, že sex bol konsenzuálny. Vo februári 2017 ho obvinili a prepustili na kauciu, pričom sa ma dostaviť na súd v marci toho istého roka. Znovu však opustil Veľkú Britániu a doviedli ho späť až na základe európskeho zatykača.

Obhajca Paul Cliff informoval, že obžalovaný bol v čase trestného činu opitý, ale pociťuje skutočné výčitky. Údajne z dôvodu množstva alkoholu, ktorý v ten deň vypil, má na incident iba matné spomienky, ale neinštruoval obhajcu, aby vznášal nejaké námietky, čo si tiež vyžaduje istú dávku zodpovednosti a odvahy. Obeť tak nebude musieť prechádzať znovu hrôzami onoho večera.

Zdroj: Getty Images

Sudca Paul Glenn zhrnul, že Girga na ženu sexuálne zaútočil, aj keď mu jasne dala najavo svoj nezáujem a dokonca sa pred ním snažila ujsť. Podľa neho však existujú aj ďalšie priťažujúce okolnosti, a to, že násilník ejakuloval, čím spôsobil obeti ďalší stres. Okrem traumy sa tak musela obávať aj možnej infekcie a neželaného tehotenstva. Tým, že ušiel, narobil žene ešte väčšie problémy. "Bolo to úmyselné konanie z vašej strany vyhnúť sa spravodlivosti," dodal sudca s tým, že na rade by mohla byť deportácia.

Okrem odsedenia si trestu za mrežami bude Girga doživotne zapísaný v registri sexuálnych páchateľov a vylúčený z celého radu aktivít týkajúcich sa detí a zraniteľných osôb.