Muž si dohodol sex s prostitútkou: Dal si dolu kondóm a za mrežami si odsedí poriadne dlhý čas

DORSET - Angličan Lee Hogben (35) bude poriadne pykať za to, čo spravil prostitútke, s ktorou sa dohodol na pohlavnom styku. Žena totiž pri svojich službách vyžadovala použitie kondómu, ktorý si však zákazník počas sexu v štvorhviezdičkovom hoteli Royal Bath v Bournemouthu v grófstve Dorset dal dole a pokračoval bez neho. Neprestal ani napriek opakovaným prosbám a žena potom ohlásila znásilnenie na polícii. Súd rozhodol, že delikvent si posedí za mrežami pekných pár rokov.

Hogbena na druhý deň zatkli a testy preukázali prítomnosť mužovej DNA na tele ženy. Hoci on obvinenie zo znásilnenia poprel, súd ho uznal vinným a poslal ho do väzenia na 12 rokov, plus predĺžená podmienka ďalších šesť rokov, čiže si môže nakoniec odsedieť až 18 rokov.

Po vypočutí rozsudku sa Hogben neovládol a prostredníctvom videoportálu sa sudcovi na Korunnom súde v Bournemouthe vyhrážal, že si po neho príde a niekedy počas noci mu strčí zbraň pred tvár.

Počas pojednávania odznelo, že obeť inzerovala svoje služby na internetovej stránke pre dospelých, kde uvádzala, že všetci jej klienti musia používať ochranu. Hogben s ňou nadviazal kontakt a dvojica sa stretla 19. januára minulého roka v spomínanom hoteli. Vopred si dohodli cenu za dve hodiny sexuálnych služieb.

Lee Hogben Zdroj: Dorset Police

Podľa prokurátorky však Hogben nedodržal podmienky, keďže si dal dolu kondóm, čo bolo podmienkou sexuálneho styku. Obeť opakovane žiadala, aby to nerobil a snažila sa vymaniť, ale zákazník sa jej vyhrážal násilím s tým, že už zbil a okradol niekoľkých ľudí. Nakoniec odišiel bez toho, aby žene zaplatil. Tá odvtedy trpí sebapoškodzovaním.

Hogden, ktorý má na rováši desiatky predchádzajúcich odsúdení za obťažovanie a dopravné delikty, bol usvedčený zo znásilnenia a dvoch prípadov napadnutia v súvislosti s eskortom. Obhajca sa snažil jeho vinu zmierniť tým, že všetky urobil v emocionálnom rozrušení a roky, keď bol v náhradnej starostlivosti, trpel sexuálnym zneužívaním.

"Lee Hogben je nebezpečný páchateľ, ktorý znásilnil a sexuálne napadol svoju vystrašenú obeť. Chcem ju a všetkých svedkov v tomto prípade pochváliť za ich odvahu pri vyšetrovaní. Oznámenia o sexuálnych trestných činoch budeme vždy brať veľmi vážne bez ohľadu na niekoho minulosť alebo okolnosti. Vieme, že nie každý bude chcieť nahlásiť vec priamo polícii. Máme centrum pre sexuálne útoky pre Dorset a jeho odborný personál je nezávislý od polície," uviedla detektívka inšpektorka Kate Lillová z dorsetskej polície.