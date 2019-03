Otrasná matka! Ženu, ktorá niekoľko dní nechala osamote svoju malú dcéru odsúdili

Ruský vyšetrovací výbor začal trestné stíhanie pre podozrenie z pokusu o vraždu. Preverujú takisto konanie polície a sociálnych pracovníkov. Podľa ich slov nechala 47-ročná žena svoju dcéru osamote niekoľko dní v byte, v ktorom boli pre nezaplatené účty vypnuté voda i elektrina. Matka počas vypočúvania uviedla, že dieťa musela nechať osamote na "krátky čas", keď išla do práce.

Záchranári v nedeľu vyniesli zanedbané dieťa z bytu, ktorý bol podľa videozáznamov zhotovených vyšetrovateľmi preplnený odpadovými vreckami a plastovými fľašami. Nábytok bol rozbitý a steny a strop zašpinené či postriekané farbou. Dievčatko sa momentálne nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti. Vyšetrovací výbor však o jej zdravotnom stave neposkytol žiadne ďalšie informácie.

Verejná ochrankyňa práv detí Anna Kuznecovová uviedla, že dievčatko zrejme nedokáže rozprávať. Dodala, že "...je hrôzostrašné predstaviť si, čo by sa stalo, ak by nikto nezakročil, a matka by sa nevrátila domov," povedala Kuznecovová pre ruské spravodajské agentúry. Susedia sa na plačúce dieťa, ako i na zápach idúci z bytu opakovane sťažovali. Polícia však najprv odmietla vylomiť dvere. O niekoľko dní neskôr iný policajný oddiel privolal záchranárov, ktorí sa následne dostali do bytu.