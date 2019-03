Nečakané tehotenstvo, domáci pôrod a smrť: Matku vinili z vraždy novorodenca, teraz je všetko inak

Keď Jana zistila, že je tehotná, zdôverila sa s tým priateľovi. On jej na to povedal, že má známu, ktorá by si novorodenca vzala. Pôrod sa mal uskutočniť v zahraničí. Dvojica však napokon od svojich plánov upustila. Mladá žena sa preto rozhodla, že bábätko dá do babyboxu. Pôrod bol však podľa jej slov nečakaný.

"Začala som krvácať, zatlačila som a dieťa vykĺzlo von na župan. Prestrihla som pupočnú šnúru a niekto zaklopal na dvere. Prišla za mnou matka a v tej chvíli dieťa začalo plakať. Pýtala sa, čo to je. Povedala som, že dieťa. Vzala ho, umyla a odviezla do babyboxu," opísala obžalovaná. Jej slová potvrdila aj jej matka. "Vzala som ho do auta a išla s ním opatrne, aby sa neudrelo," dodala.

Napriek tomu bábätko o deň neskôr v nemocnici zomrelo. Príčinou bolo vážne poranenie hlavičky a krvácanie do mozgu. Práve preto súd v Plzni vymeral pre Janu trest 17 rokov za mrežami. Chabé dôkazy však boli dôvodom, prečo Najvyšší súd v Brne v rámci dovolacieho konania zrušil spomínaný rozsudok. Ženu zároveň prepustil z výkonu trestu, kde prežila jeden celý rok. Informoval o tom český portál novinky.cz.

Chabé dôkazy

Najvyšší súd totiž uviedol, že nebolo jednoznačne preukázané, že to bola práve obžalovaná, kto mal novorodencovi spôsobiť smrteľné zranenia. "Jednoznačný záver o jej vine nie je možné odvodiť ani z nepriamych dôkazov," konštatoval Najvyšší súd.

Upozornil aj na to, že skutkové závery vyplývajúce z dôkazov nie je možné považovať za presné, úplné a akceptovateľné. Preto podľa súdu tiež nie je možné považovať za správny, zákonný a spravodlivý odsudzujúci rozsudok.

Jediná možná páchateľka?

Sudca Najvyššieho súdu skonštatoval, že je nelogické, aby žena na jednej strane učinila kroky, ktoré mali život dieťatka zachrániť a na strane druhej, konala takým spôsobom, že by mu chcela úmyselne ublížiť. Súd upozornil aj na rozpory vo výpovediach zdravotníkov. Ošetrujúce lekárky na neonatologickom oddelení totiž označili bábätko za zdravé. Vedúci lekár z rovnakého oddelenia, ktorý spisoval správu o stave novorodenca, však dodatočne na žiadosť súdu už skonštatoval vážne zranenia.

V odôvodnení Najvyššieho súdu sa poukazuje aj na to, že chlapček mal bezprostredne po pôrode podviazanú pupočnú šnúru aby nevykrvácal. Podľa súdu aj preto jedinou možnou páchateľkou nemusí byť len samotná matka.

"Pri absencii priamych usvedčujúcich dôkazov súdy vychádzali z predpokladu, že kto iný mohol spôsobiť novorodencovi smrteľné zranenia než obžalovaná, ktorá k tomu mala motív. Vylúčili teda, že zranenia poškodeného nezpôsobil nikto zo zdravotníckeho personálu pri manipulácii s ním ani matka obžalovanej počas prevozu do babyboxu. K takým záverom prišli preto, že ju vo svojich rozhodnutiach sami spochybnili," uviedol pre spomínaný portál Najvyšší súd.

V rozsudku prvostupňového súdu sa totiž nemalo uvázať ani to, akým spôsobom a za akých okolností mala matka dieťa zabiť. Rozporuplne tam však upresnili, že na dieťa pôsobila vyslovene hrubým násilím proti hlavičke.