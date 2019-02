Ja som ho milovala, odkazuje matka utýraného Mareka (†3): Zabila mi vnuka, oponuje babička

Len trojročný Marek zomrel pred necelými dvoma týždňami, no emócie, ktoré v ľuďoch vyvolala jeho smrť, neutíchajú. Ľudí nahnevalo najmä to, že o týraní anjelika malo vedieť viacero jeho blízkych. Nikto však nezakročil a neinformoval políciu ani sociálku.

Dajte mi všetci pokoj, odkázala Simona

Polícia už priateľa chlapčekovej matky obvinila z ťažkého ublíženia na zdraví a z týrania osoby žijúcej v spoločnej domácnosti. Jozef skončil vo väzbe.

Nebohý Marek (†3) s mamou Simonou (19) a jej partnerom. Zdroj: Facebook/S.T.

Simona sa vyjadrila, že týranie jej syna nenahlásila úradom, pretože sa bála, že jej dieťa zoberú. "Na nič som sa nezmohla, bol nafetovaný a zamkol ma do vedľajšej izby," obraňovala sa pre portál Blesk. Podľa jej slov netušila, že všetko zájde až tak ďaleko.

Za synovu smrť vinu nepociťuje. "Už mi dajte všetci pokoj, už toho mám vážne dosť. Ja som mu nič neurobila, ja som ho milovala. Dala by som mu prvé aj posledné," napísala sa sociálnu sieť týždeň po tragédii. "Viem, že mi nikto neverí. Nie je to moja vina. Nedokázala som ho ubrániť, on nás týral," dodala. Partner mal vraj ubližovať aj jej.

O týraní vedela

Babička nebohého Mareka však všetko vníma inak. Chce proti Simone svedčiť, myslí si, že vinu nesie aj ona. Matka chlapčekovho biologického otca uviedla, že mladá žena o týraní vedela. "Simona je netvor. Ona sa na to celé pozerala. Mala sa zobrať a odísť. Pripravila ma o vnuka, nemali sme jej ho vtedy vracať," povedala pre extra.cz s tým, že Simona mala brať drogy.

Simona na sociálnej sieti často zverejňovala fotky s Marekom. Mala viacero profilov. Zdroj: Facebook/S.T.

Dieťa však malo byť matke pridelené aj napriek tomu, že jeho biologický otec sa údajne o neho chcel starať. Maloletý navyše mal byť pod dozorom sociálky, avšak trvalý pobyt mal nahlásený v inom meste. Preto ho nik nekonktroloval.

Verejnosť žiada najprísnejšie tresty

Verejnosťou prípad skutočne otriasol, na internete sa dokonca objavila petícia, v ktorej ľudia pre matku a jej priateľa žiadajú tie najprísnejšie možné tresty a najmä riadne vyšetrenie prípadu.

Mnohí neváhali a pre Mareka zapálili sviečku či doniesli hračku. Zdroj: Facebook/Mareček ➕16.2.2019

Koncom marca by sa mal konať aj pochod vo viacerých mestách Českej republiky. Na sociálnej sieti neustále pribúdajú nenávistné komentáre na adresu Simony a jej partnera, ale tiež dojímavé odkazy Marekovi. "Nám, tu dole, ešte chvíľu potrvá, než sa s tým vyrovnáme, paradox, že my, cudzí ľudia, ťa milujeme viac, než tvoji rodičia, milujeme ťa, akoby si bol náš chlapček," znelo jedno z vyznaní. Viac o prípade sa dočítate TU.