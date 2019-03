FOTO Matka so synom skončili v base: Dvoch Slovákov držali v Británii ako otrokov, hrozné detaily

Roman Slávik a Mária Sláviková

Zdroj: cambridgeshire police

PETERBOROUGH - Roman Slávik (29) a jeho matka Mária Sláviková (46) z anglického Peterborough si spravili výnosný biznis z dvoch mužov, ktorých oslovili v uliciach Slovenska a priviedli ich do Veľkej Británie. Osem rokov ich v podstate držali ako otrokov, nútili ich tvrdo pracovať a z ich vlastných účtov im vyplácali iba malé vreckové. Zneužívali to, že ich obete nevedeli vôbec po anglicky. Jedna z nich dokonca musela uzavrieť fiktívne manželstvo s Filipínčankou. Nakoniec však Slávikovcom klepla po prstoch polícia a súd ich v stredu poslal do väzenia.