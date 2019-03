Otec Michala (†33), ktorého v Česku roztrhal lev, prehovoril: Bola to vražda, toto je dôkaz

Zdroj: Facebook M.P.

ZLÍN/ZDĚCHOV - Petr, otec chovateľa Michala Práška, ktorý sa stal v utorok v českom Zděchove obeťou leva, neverí, že smrť jeho syna bola náhoda. Pre český denník Blesk uviedol, že celý incident je veľmi podivný a má podozrenie, že išlo o zločin. Mladík vraj nebol v klietke zo svojej vôle. Polícia zatiaľ čaká na výsledky pitvy, ktoré však budú známe až o niekoľko týždňov a mali by vniesť viac svetla do prípadu. Vyšetrovanie pokračuje. Polícia preveruje aj na to, či nebol spáchaný nejaký trestný čin.