Hrozný výjav pred očami detí: VIDEO Lev v cirkuse napadol cvičiteľa, diváci kričali od strachu

LUHANSK - Zhrození diváci na predstavení v Luhansku na Ukrajine sa nedávno stali svedkami nepríjemného incidentu, pri ktorom lev napadol svojho cvičiteľa. Našťastie pre neho to tentokrát skončilo iba škrabancami a pohryznutím. Video z útoku však vyvoláva zimomriavky, vopred nemohol nikto vedieť, ako to dopadne. Aj keď mnohí žiadajú, aby boli cirkusy zrušené, stále sa nájde veľa rodičov s deťmi, ktorí tento druh zábavy vyhľadávajú.

Zábery ukazujú Hamadu Koutu (32), pôvodom z Egypta, ktorý dlhé roky pracuje v ruských cirkusoch, ako bojuje s levom. Šelma ho napadla spredu a mal jediné šťastie, že mu sa nezahryzla do krku, ale do ruky. Škrabance má však nielen na ramene, ale aj na nohe a chrbte. Jedna z mamičiek, ktorá celý výjav sledovala s dvomi deťmi, podľa portálu MailOnline uviedla: "Moje srdce takmer prestalo biť, keď lev zaútočil na cvičiteľa." Koutovi sa leva napokon podarilo odohnať a spolu s ostatnými, ktoré boli v aréne, sa vrátil späť do klietky.

Zdroj: YouTube/Hamada Kouta

Aj keď bol cvičiteľ otrasený, predstavenie neukončil. Pokrytý krvou požiadal divákov, aby sa upokojili a so svojím výstupom začal od začiatku. Neskôr vysvetlil, že šelmy boli nepokojné, pretože na nové miesto prišli len krátko predtým a ešte sa nestihli adaptovať. To, že boli v strese, napokon viedlo k útoku. Podľa neho levy môžu byť rovnako náladové ako ľudia. Aj ony sa môžu ráno prebudiť so zlým pocitom a ťahá sa to potom celý deň.

Zdroj: YouTube/Hamada Kouta

Kouta má na svojom tele množstvo jaziev, ale vraví, že každá je pre neho skúsenosťou. "Verím svojim predátorom viac ako ľuďom. Ľudia sú najnebezpečnejšie tvory. Môžete sa s niekým rozprávať, byť s ním priateľ a potom sa k nemu otočíte chrbtom a on vás bodne. Šelmy sú iné, seriózne, nikdy nepodvádzajú. Ale je tam červená čiara, ak ju prekročíte, môže sa to celé zvrhnúť..." uviedol.

Podľa neho, ak zviera zaútočí na trénera, je to na 99% jeho chyba. Hoci ho po útoku bolí celé telo, cíti sa byť v poriadku. Putovné cirkusy boli nedávno zakázané v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, ale Luhansk, ktorý sa nachádza na východe krajiny a je okupovaný proruskými separatistami, je úplne iná kapitola.