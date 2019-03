Zvrat v smrti Michala (†33), ktorého zabil v Česku lev: Odborník odhalil príčinu krvavej tragédie

K policajnej akcii bol privolaný veterinár Dominik Gregořík, očitý svedok a odborník. Na príčinu útoku leva vrátane následnej smrti oboch zvierat má iný názor. Ako uviedol český Blesk, veterinár bol pri usmrtení šeliem. Myslí si, že deväťročný lev Fufi napadol Michala preto, lebo levica Liuwa bola gravidná a Fufi mohol považovať Michala za „konkurenciu“.

„V takom období nie je múdre sa k šelmám vôbec približovať,“ povedal Gregořík. „Keď lev ťažko zranil chovateľa, dostal sa do priestoru za vstupné dvere do ubikácie. Napadal každého, kto sa ich pokúsil pootvoriť. Narkotizačná správa sa nedala použiť a polícia musela leva zastreliť,“ vysvetlil Gregořík. „Levica Liuwa bola síce vo vedľajšom priestore, oddelená však len slabými dverami, zabezpečenými petlicou so zastrčeným šraubovákom. Cítila pach krvi a napätú atmosféru, takže bolo reálne, že zaútočí na ľudí. Policajti preto zabili aj ju,“ domnieva sa Gregořík.

Podľa otca zosnulého Michala šlo o vraždu. „Naposledy som syna videl večer. Okolo siedmej ráno som na kamerách v ubikácii uvidel, ako leží priamo v klietke. Tam však nebol zo svojej vôle. Neverím, že by sa vystavil takému riziku. Muselo tam dôjsť ku kriminálnemu činu,“ povedal skalopevne presvedčený otec.

Syna Michala našiel okolo 7. hodiny ráno a ihneď privolal políciu a veterinára. Podľa Gregoříka bola klietka otvorená a lev sa pohyboval pred ňou, takže sa k Michalovi nemohol nikto dostať ani určiť, či je skutočne mŕtvy. Policajti privolali na pomoc zásahovú jednotku, ktorá Fufiho i Liuwu zastrelila, hoci ich Michalov otec žiadal, aby ju ušetrili, pretože podľa neho bola neškodná. Lekár potom potvrdil Michalovu smrť.

Riaditeľ Zoo Dvůr Králové nad Labem Přemysl Rabas, odborník na chov afrických zvierat, je presvedčený o tom, že veľké šelmy nepatria do súkromných rúk. Ak muž choval levy načierno, je sám vinníkom tragédie. „Mnoho ochrancov zvierat vyhlási: Nemuseli predsa zabíjať obidve zvieratá. Vinník je však dnes mŕtvy. Tým je ten chovateľ,“ podotkol Rabas.

Štátna veterinárna správa v minulosti chovateľa niekoľkokrát pokutovala za neschválený chov levov. Fufi napadol ešte na Slovensku v roku 2012 chovateľa, ktorý s hlbokými tržnými ranami skončil v nemocnici. Život mužovi vtedy zachránila levica, ktorá od neho samca odohnala. Michal však levicu zvykol vodiť na prechádzku a pri jednej z nich Liuwa poranila okoloidúceho cyklistu.