FOTO Dovolenka v Južnej Afrike sa skončila hororom: Muž strčil ruku cez plot a takmer zomrel

JUŽNÁ AFRIKA - Pieter Nortje (55) s manželkou Ilze (50) si užívali dovolenku v juhoafrickom ubytovacom zariadení Tikwe River Lodge, kde majú turisti prístup k rôznym druhom zvierat. Hladkať však šelmy, hoci sú za plotom, sa veľmi nevypláca. Presvedčil sa o tom práve Pieter, ktorému sa levica zahryzla do ruky. Nebyť duchaprítomného svedka, mohlo sa všetko skončiť oveľa horšie. Mužovi tak na pamiatku zostane obrovská jazva, a to môže byť ešte rád, že sa lekárom podarilo dať mu do poriadku zapálenú ranu.

Nortjeovci z Bloemfonteinu v Južnej Afrike si užívali voľné dni na dovolenke v spojení s divokou prírodou, ktorou chceli osláviť 10. výročie ich sobáša. Nemali sa však bezhlavo vrhať do akejkoľvek atrakcie. Hrať sa s levmi nebol totiž vôbec dobrý nápad. Keď Pieter išiel pohladkať jednu z levíc, schmatla ho za ruku a nechcela ho pustiť. Napokon musel zasiahnuť svedok, ktorý šelmu udrel tvrdo do nosa a tá svoju obeť pustila. Chvíle hrôzy na mobilný telefón zaznamenala mužova manželka, ktorá si pôvodne myslela, že budú ma aspoň peknú pamiatku.

Zdroj: FB/Peter Nortje/Ilze Nortje

Podľa portálu mirror.co.uk Ilze okamžite zabalila mužovu poranenú ruku do trička a jeden zo zamestnancov zobral pacienta na pohotovosť do nemocnice. Lekári ranu zašili 60 stehmi a muža prepustili do domáceho liečenia. Uprostred noci sa však prebudil v totálnej agónii, mal závrate a nevládal sa postaviť. Ukázalo sa, že utrpel septický šok po tom, čo sa do rany dostala infekcia. V nemocnici mu ju opäť vyčistili a podali antibiotiká. Musel zostať na jednotke intenzívnej starostlivosti až dovtedy, kým sa nepodarilo zdravotníkom sepsu poraziť. Pieter teraz doma čaká na kožný štep a ešte minimálne dva mesiace nemôže pracovať.

Zdroj: FB/Peter Nortje/Ilze Nortje

Tikwe River Lodge odmietlo zodpovednosť za to, čo sa mužovi stalo, pretože naokolo sú rozmiestnené výstražné tabule, aby sa hostia nedotýkali levov. Pieter si o incidente myslí, že to všetko bola iba náhoda a za nepríjemný výsledok neviní zvieratá. Podľa neho to bola zo strany leva iba hra, pri ktorej si neuvedomil, akú má silu. Zároveň mal však aj šťastie, pretože zápach krvi z rany mohol vyvolať pozornosť aj ostatných šeliem a potom by sa dokázal ubrániť len veľmi ťažko.

Video nie je vhodné pre maloletých divákov a ľudí s citlivou povahou!

"Keď som uvidela zranenie, bola som hysterická, kričala som a plakala. Vzala som tričko a uviazalo ho okolo ruky. Strážca nás zaviezol do nemocnice, stašne som sa bála, že to neprežije. Všade bolo tak veľa krvi, ale lekári ma ubezpečili, že to mohlo byť oveľa horšie a že ľahko mohol prísť o celú ruku a vykrvácať, než sme ho dostali do nemocnice. Ďakujem Bohu, že je nažive a považujem to za zázrak. Ani jeden z nás sa už k levovi ani nepriblíži," uviedla Ilze.