Vodič, ktorý prenikol na letisko v Hannoveri, putoval do väzby: Čaká ho prísny trest

HANNOVER - Na muža, ktorý svojím autom s poľským evidenčným číslom v sobotu popoludní vošiel do areálu letiska v nemeckom meste Hannover a spôsobil prerušenie jeho prevádzky na takmer päť hodín, vydal súd zatykač a následne putoval do vyšetrovacej väzby. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na políciu.

Test na drogy ukázal prítomnosť kokaínu a amfetamínov v organizme 21-ročného Poliaka, ktorý nemá trvalé bydlisko na území Nemecka. Už v minulosti porušil nemecký zákon o omamných látkach, avšak nemá záznam v trestnom registri. Polícia stále nepozná motív jeho konania, keďže Poliak odmieta vypovedať, terorizmus však vylúčila.

Muž so svojím BMW násilne prenikol do areálu letiska cez jednu z jeho brán okolo 15.30 h. Podľa televízie NDR potom prerazil závoru a dostal sa na odstavnú plochu, kde zastavil pri lietadle gréckych aerolínii, ktoré práve pristálo. Následne ho zatkli príslušníci Spolkovej polície, pričom kládol odpor. Prevádzka letiska v Hannoveri sa v nedeľu postupne dostala do normálnych koľají. Zrušených bolo len päť príletov a štyri odlety, päť strojov odletelo s meškaním.

Či bude mať tento prípad nejaké dôsledky pre bezpečnostné opatrenia na nemeckých letiskách, nie je podľa agentúry DPA zatiaľ známe. Letisko Hannover-Langenhagen je najväčším letiskom v spolkovej krajine Dolné Sasko a dôležitým uzlom pre vnútroštátne i medzinárodné lety. Zároveň je domovským letiskom aerolínií TUIfly. Vlani vybavilo 5,87 milióna cestujúcich.