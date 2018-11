Jana (†25) chcela vyzerať dobre na svojej svadbe: FOTO Snaha o schudnutie ju stála život

GENT - Nastávajúca nevesta, ktorá chcela vo svoj veľký deň vyzerať chudšia, zomrela na komplikácie po operácii žalúdka v deň, keď si mala vybrať svadobné šaty. Jana Moreelsová z belgického mesta Wetteren sa ísť pod nôž rozhodla po tom, čo sa stretla s posmeškami okolia a začala neznášať svoje telo. Vrcholom bolo, keď musela vystúpiť z kolotoča, pretože jej bol malý bezpečnostný pás. Jej zdrvení rodičia teraz apelujú na všetkých ľudí, ktorí chcú podstúpiť kozmetické zákroky, aby si dvakrát premysleli, či je to pre nich tým najlepším riešením.

Jane urobili gastrický bypass 17. októbra a už o dva dni mohla opustiť nemocnicu. Počas narodeninovej oslavy, ktorá sa konala o dva týždne neskôr, však zrazu začala pociťovať zdravotné problémy.

"V tú noc mala bolesti chrbta. Mysleli sme si, že to trochu prehnala s pitím a vzala si paracetamol," citoval jej rodičov Christelle and Laurenta portál mirror.co.uk. Pre pretrvávajúce bolesti Jana navštívila lekára, ale testy nič nezistili. Nakoniec sa situácia tak zhoršila, že 8. novembra musela znovu zájsť do nemocnice.

Nové vyšetrenia odhalili, že Jana trpí pľúcnou embóliou a pľúcnym infarktom, odumretím časti pľúcneho tkaniva spôsobeného cievnou obštrukciou. Napriek snahe zdravotného personálu sa stav mladej ženy rýchlo zhoršil. Upadla do kómy v dôsledku zlyhania pečene a podstúpila transplantáciu. Jej telo však nový orgán neprijalo.

Navyše si doktori všimli presakovanie na mieste, kde bol vykonaný gastrický bypass a došlo k zápalu brušnej dutiny. Jana postúpila 23. novembra ďalšiu ťažkú operáciu a druhýkrát jej transplantovali pečeň, no jej organizmus bol už taký oslabený, že zákrok nezvládol.

"O druhej hodine ráno sme bežali do nemocnice a nedokázali sme povedať naše posledné zbohom," povedala mama Christelle s tým, že to bola veľmi ťažká chvíľa. Pre Janu to mal totiž veľmi špeciálny deň. "29. júna sa mala vydávať, Všetko už bolo zorganizované a potrebovala si len vybrať šaty. Ale namiesto toho sme stáli pri jej smrteľnej posteli," dodala.

Otec Laurent uviedol, že cíti potrebu zdieľať Janin príbeh, aby upozornil ľudí predtým, ako podstúpia kozmetickú operáciu, na ktorú nemajú žiadne zdravotné dôvody. "Nemá zmysel hľadať vinníka, nikdy sa nedozvieme, čo sa naozaj stalo a Janu nám to nevráti. Chceme, aby si to ľudia premysleli dvakrát, alebo dokonca trikrát pred operáciou. Prijmite sa takí, akí ste, a nedovoľte, aby vás spoločnosť ovplyvnila."