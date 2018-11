Dvojica mala spolu štyri roky vzťah na diaľku a ide sa brať: Prezradili, vďaka čomu spolu vydržali

Vzdialenosť medzi ľuďmi sa vďaka sociálnym sieťam a leteckej doprave za posledné roky síce skrátila, ale pre mnohých môže byť cestovanie únavné. Príbeh Jamesa a jeho priateľky ale dokazuje, že ani diaľka nedokáže rozdeliť a zastaviť zaľúbencov, ktorí po sebe skutočne túžia. Dvojica sa stretla pred piatimi rokmi na dovolenke a očividne nešlo len o chvíľkové romantické prázdninové dobrodružstvo. "Rozhodli sme sa vyskúšať vzťah na diaľku. Možno sme na začiatku ani sami neverili, že to môže vyjsť. Ale keď som potom navštívila Austráliu a stretli sme sa, bolo mi jasné, že patríme k sebe," hovorí mladá Kanaďanka.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Pôvodne zostala s Jamesom v Brisbane a žili spolu osem mesiacov. Rodinné záležitosti ju ale prinútili vrátiť sa domov do Toronta. Potom im situáciu pre zmenu skomplikovalo päťmesačné čakanie na víza, takže rok a pol trávil pár v odlišných častiach zemegule. "Navštevovali sme sa vždy, ako to bolo možné. Neustále sme lietali nad Pacifikom," hovorí Kelsi.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

V čase odlúčenia minula dvojica na cestovanie 15 000 dolárov. Hľadanie leteniek a plánované stretnutia sa už stali rutinou a ich každodennou záležitosťou. Stále hľadali spôsob, ako sa stretávať čo najčastejšie a vydržalo to. Kelsi si už medzičasom vybavila všetky formality a žije s Jamesom v Sydney, kde momentálne plánujú svoju svadbu. Ich cesta bola vraj zložitá, ale oplatilo sa na všetko čakať. "Najdôležitejšie je premýšľať nad tým, ako sa to všetko dá. Keď sme sa dohodli na nejakom stretnutí, vedeli sme, že sa máme na čo tešiť. A keď to vyšlo nám, môže to fungovať aj u ostatných," dodáva.