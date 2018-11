FOTO Manželia žalujú luxusný hotel na Bahamách: Noc pred svadbou zažila nevesta sexhoror

NEW YORK - Manželský pár z New Jersey žaluje ubytovacie zariadenie Sandals Resorts na Bahamách o 30 miliónov dolárov (cca 26,5 milióna eur) po tom, čo pridelený komorník sexuálne zaútočil na nevestu počas spánku. Žena aj po dvoch rokoch od incidentu stále trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Ashley Reidová (32) a jej manžel Jeffrey Pascarella (32) sa v roku 2016 rozhodli, že budú mať svadbu vo vyhľadávanom letovisku na Bahamách. V jednu noc v luxusnom rozorte sa však ich vysnívané chvíle zmenili na scénu ako z hororu.

Okolo druhej hodiny nadránom do ich apartmánu vošiel komorník Moral Adderley a vkradol sa do postele, v ktorej spala budúca nevesta. Jej snúbenec sa v tom čase nachádzal v kúpeľni. "Niečo ma prinútilo, aby som sa zobudila, niečo bolo zle," povedala Reidová pre New York Post.

Zdroj: Facebook

"Keď som sa začala prebúdzať, uvedomila som si, že jeho ruky mi sťahujú nohavice a vyskočila som z postele. Kričala som. Vstal a vybehol z miestnosti. Bola som trochu dezorientovaná. Nemohla som pochopiť, čo sa práve stalo. Bola som v šoku," dodala vykoľajená nevesta.

Budúci ženích vybehol v tom momente z kúpeľne, aby zistil, čo sa deje. Potom prenasledoval komorníka. Pár na neho podal sťažnosť bezpečnostnej službe hotela a neskôr aj polícii.

Moral Adderley Zdroj: Facebook

Reidová s Pascarellom po tejto nepríjemnosti svadbu nezrušili. Nechceli vraj sklamať 70 hostí, ktorí kvôli nim prileteli do Karibiku. Sandals Resorts tvrdí, že ešte v tú noc prepustil Adderleya zo zamestnania. Párik však hovorí, že ráno im ten istý človek telefonoval, aby prijal objednávku na raňajky, "akoby sa útok nikdy nestal".

Zdroj: Facebook

Adderley sa o týždeň neskôr priznal k útoku, keď pár trval na tom, že do incidentu zapojí aj políciu, hoci rezort proti tomu namietal. Novomanželom ponúkli vrátenie 15-tisíc dolárov za svadbu pod podmienkou, že podpíšu dohodu o mlčanlivosti, čo odmietli.

"Počas celého procesu boli (zamestnanci rezortu) veľmi odmietaví," povedal Pascarella. "Nechceli, aby sme zavolali políciu. Myslím, že robili všetko pre to, aby sa to nevstupňovalo a odišlo to do stratena," dodal.

Zdroj: Facebook

Ashley po útoku diagnostikovali posttraumatickú stresovú poruchu, z ktorej sa lieči už dva roky. Pár žiada od rezortu odškodné vo výške 30 miliónov dolárov.