Zdrvujúca správa z USA: Vírus zabil v rehabilitačnom centre neďaleko New Yorku šesť detí

HASKELL - V rehabilitačnom centre v americkom meste Haskell v štáte New Jersey zomrelo v dôsledku adenovírusu šesť detí a ďalších dvanásť je nakazených. Tamojšie úrady o tom informovali v utorok s tým, že až do vyriešenia problému zariadenie nemôže prijímať nových pacientov.

The Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation sa nachádza 50 kilometrov severozápadne od New Yorku. Deti zomreli tento mesiac, pričom bližšie informácie o mŕtvych či stave zvyšných pacientov nie sú známe. Počet nových prípadov nakazenia sa znižuje. Vírus napadol deti s "vážne ohrozeným imunitným systémom". Guvernér Phil Murphy vyhlásil, že ho prípad veľmi zarmútil. Dodal, že na mieste sú špecialisti, ktorí sa snažia zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu.