Európe hrozí pandémia: Vláda potvrdila tri prípady nakazených opičími kiahňami, liek neexistuje

LONDÝN/PRAHA – Do európskeho štátu boli zavlečené opičie kiahne z afrického štátu. Uplynulý mesiac totiž Veľká Británia potvrdila tri prípady nákazy s tým, že ide o prvý prípad, kedy sa opičie kiahne dostali do Európy. Neexistuje na ne liek ani vakcína. Na ochorenie najčastejšie umierajú deti.

Dva ľudia si ich priniesli z Nigérie, ktorú vlani sužovala epidémia. Tretím nakazeným je zdravotník, ktorý jedného zo spomínanej dvojice ošetroval.

Britská vláda sa preto rozhodla vyhľadať všetky osoby, ktoré prišli s infikovanými do styku. Ak by tak neučinila, mohla by vypuknúť pandémia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Centers for Disease Control and Prevention, Cynthia Goldsmith

Prenášajú ich najmä opice, veveričky a svište

Epidemiológ Rastislav Maďar pre český Blesk vysvetlil, opičie kiahne sa neprenášajú len kontaktom s opicami, ale i s veveričkami a hlodavcami, akými sú napríklad svište. Vírus je šírený aj uhryznutím či poškriabaním od infikovaného živočícha.

„Opičie kiahne sa vyskytovali predovšetkým na geograficky obmedzenom území desiatich štátov Afriky, historicky najväčšia epidémia bola zaznamenaná vlani v Nigérii. Do tej doby nebol v tejto krajine žiaden zdokumentovaný prípad opičích kiahní,“ povedal pre denník Maďar.

Na opičie kiahne zomrelo minulý rok v Nigérii šesť ľudí. Ešte v roku 2003 sa objavili v USA. Američania sa nakazili svišťami, ktoré chovali ako domácich miláčikov - boli dovezené z Afriky.

Zdroj: Getty Images

Príznaky ochorenia

Epidemiológ hovorí, že choroba začína horúčkou, bolesťou brucha a veľkou únavou. „Za jeden až tri dni nasleduje vyrážka na tvári podobná kiahňam, ktorá sa môže, ale nemusí, rozširovať. Môže sa vyskytnúť aj v ústach, na genitáliách alebo v očiach,“ približuje odborník. Zdôrazňuje, že pre opičie kiahne je typické výrazné zväčšenie lymfatických uzlín predtým, než sa vyrážka vytvorí. Týmto sa podľa neho táto choroba odlišuje od iných podobne sa prejavujúcich chorôb. Dodal, že na opičie kiahne umiera menej než 10 percent nakazených, najčastejšie však deti.

Zdroj: Getty Images

Pacient prestáva byť infekčný, keď zashne poslený pľuzgier

Na opičie kiahne neexistuje liek ani vakcína. „Prevenciou je osobná ochrana pri kontakte s relevantnými exotickými zvieratami a izolácie postihnutých pacientov. Za istých okolností sa totiž vírus môže preniesť aj z človeka na človeka - vyskytuje sa v tekutine pľuzgierov. Pacient prestáva byť infekčný, až posledný z nich zaschne,“ povedal Maďar.

Veľká Británia na základe tvrdení lekárov deklarovala, že riziko, že sa vírus rozšíri do krajín EÚ, je zatiaľ veľmi malé, čo potvrdil i Štátny zdravotný ústav. Ten uviedol, že riziko zavlečenia vírusu do Európy je veľmi nepravdepodobné. Zdôraznil ale, že nové prípady u cestovateľov z týchto oblastí nemožno úplne vylúčiť.