Bývalú missku (†30) zrazilo na priechode pre chodcov auto: FOTO O dva dni zomrela, vodič ušiel!

ENCINO - Dvojnásobnú matku Yanu Lavrentevaovú, ktorá si vyšla s kamarátkami večer von, aby sa odreagovala, zrazilo na priechode pre chodcov SUV. Podľa slov jej priateliek vodič ani len nepribrzdil a po nehode z miesta činu ušiel. Všetko sa to vraj zomlelo tak rýchlo, že sa nedalo nič robiť. Yana odrazu zostala nehybne ležať na vozovke.

Správa o tragickej smrti bývalej missky Yany Lavrentevaovej (†30) otriasla verejnosťou. Ženu v polovici októbra na sklonku sobotného večera zrazilo auto v mestskej štvrti Encino v Los Angeles.

Stalo sa tak priamo na priechode pre chodcov. Podľa opisu jej priateliek, ktoré nešťastie videli na vlastné oči, vodič SUV ani nepribrzdil. „Udialo sa to tak rýchlo, nedalo sa spraviť nič. Nemali sme ani ako zareagovať,“ opisuje nešťastie jedna z kamarátok. Yana vraj počas prechádzania cez zebru zastavila, pretože ju boleli nohy. Keď si vyzúvala topánky, vrazilo do nej auto. „Bola to honda alebo nissan,“ myslí si jej známa.

Yana Lavrentevaová (†30)

Bývalá kráľovná krásy utrpela devastačné zranenia. Hoci záchranári robili všetko, čo bolo v ich silách, Yana o dva dni neskôr zraneniam v nemocnici podľahla.

Po Yane, ktorá po kariére modelky pracovala ako detská logopedička, zostali dve deti, 6-ročný chlapček a 4-ročné dievčatko.

Jej zdrvený manžel Evgeny povedal, že ani nechce vedieť, kto sedel za volantom SUV. Dúfa len, že kvôli ich deťom, rodine i priateľom, skončí vinník za mrežami. „Boli sme jedna šťastná rodina. Trávili sme spolu veľa času, nechcem našim deťom ublížiť,“ uviedol Evgeny, pričom dodal, že deťom o smrti matky zatiaľ nepovedal. Prípadom sa zaoberá polícia.