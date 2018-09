FOTO posledných okamihov pred vraždou: Kopance a bitka vo výťahu, manželku vyhodil z balkóna

Podľa medializovaných správ si dvojica vyšla večer von, no vypukla medzi ňou hádka kvôli fotografiám ženy nájdenej v Manvailerom telefóne. Bezpečnostné kamery v kondomíniu, kde manželia žili, zaznamenali, ako dá muž svojej budúcej obeti v aute pár faciek a ona sa s ním snaží bojovať. Násilie pokračuje, aj keď vystúpia v podzemnom parkovisku z vozidla, pričom muž prenasleduje Tatiane až do výťahu, kde ju ďalej bije.

To, čo kamery nezaznamenali, je 15 minút, ktoré pár strávil v byte a po ktorých bola obeť vyhodená zo štvrtého poschodia. Tým sa však šialený čin mladého muža, ktorý sa venoval bojovému umeniu jiu-jitsu, neskončil. Kamery zachytili, ako Manvailer zišiel dole pred budovu, nevládne telo svojej ženy zobral opäť do výťahu, kde sa snažil vyčistiť stopy od krvi, a priniesol ho opäť do apartmánu. Tam polícia aj mŕtvolu našla.

Zistenia expertov naznačujú, že Tatiane bola zaškrtená, keď sa zúfalo snažila brániť. Na krku sa našli otlačky rúk a hypoidná kosť, ktorá sa nachádza v prednej časti krku, bola zlomená. Právnička tiež utrpela viacero zlomenín zvyšku tela, ktoré zodpovedajú pádu z výšky 12 metrov na betónovú dlažbu.

Podľa správy lekárskeho inštitútu v brazílskom štáte Paraná sa v jej tele nevyskytli žiadne dôkazy o chemických reakciách, ako sú stopy adrenalínu a kortizolu, ktoré by naznačovali strach a uvedomenie si, že spadne na zem. Odborníci tvrdia, že pri dopade už bola mŕtva. Testy tiež odhalili významnú hladinu alkoholu v krvi obete, čo naznačuje, že bola do značnej miery bezbranná.

"Naše vyšetrovanie dokazuje, že obeť bola zabitá vo vnútri bytu zadusením a jej telo bolo vyhodené cez balkón v byte. Sme presvedčení, že obvinený zišiel potom výťahom do prízemia a zobral Tatianine telo späť do bytu," uviedol prokurátor Dunia Rampazzo. "Máme podozrenie, že predtým, než bola zabitá, Luis vystavoval svoju ženu dlhšiu dobu násilnej fyzickej agresii. Nešlo o samovraždu...," dodal.

Obyvatelia budovy, ktorí zavolali políciu po tom, ako počuli ženu kričať o pomoc, uviedli, že videli muža, ako zobral telo obete z chodníka. Jeden svedok vysvetlil, že ho počul hovoriť: "láska moja, prebuď sa." Muž v apartmáne však dlho nezostal, kamery zaznamenali, ako potom ušiel na aute. Pre podozrenie z vraždy ho zatkli asi 300 km od miesta činu, keď havaroval na diaľnici a tvrdil, že utiekol, pretože bol "príliš rozrušený" vidinami toho, ako jeho manželka vyskočila.

Súdni experti vysvetlili, že vyšetrovanie trvalo dlhšie ako predpokladali, pretože robili aj simulácie a skúmali dynamiku pádu. Pri akcii sa použila bábka rovnakej hmotnosti a výšky obete, ktorú zhodili z rôznych uhlov, pričom testovali rôzne možnosti spôsobu pádu. Blízki priatelia mŕtvej hovoria, že sa bála svojho manžela, ktorého obvinila, že s ňou "zle zaobchádza" a chcela rozvod. Manvailerov obhajca však tvrdí, že manželia mali "šťastný" vzťah.