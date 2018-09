Lekár zavraždil svoju manželku (†47) a dcéru (†16): O život ich pripravil diabolským spôsobom

Zdroj: SITA/AP/Apple Daily

HONGKONG - Anesteziológ a docent na univerzite v Hongkongu bol odsúdený na doživotie za vraždu manželky a neplnoletej dcéry. Malajský občan Khaw Kim Sun (53) si vymyslel diabolský plán na to, aby sa zbavil prekážky vo svojom živote. Loptu na cvičenie jogy naplnil oxidom uhoľnatým a umiestnil ju do auta, v ktorom sa dvojica viezla. Mal totiž aférku so študentkou a manželka nesúhlasila s rozvodom.