Matka brutálne ubila na smrť dieťatko, ktoré práve porodila: FOTO Za horor dostala smiešny trest

Jelica uviedla, že spanikárila, keď začala rodiť už v siedmom mesiaci a navyše sa rozišli s otcom detí po tom, čo ju nútil ísť na potrat. V decembri 2015, keď prišli kontrakcie, bola práve doma, kde žije so svojimi rodičmi a sestrou.

"Netušila som, ako má prísť dieťa na svet. Napustila som si vaňu, keď sa to začalo. Dnes si nepamätám, ako som to urobila. Len si pamätám, ako som ležala vo vani a pozerala na internete, čo treba robiť," citoval Jelicu švajčiarsky denník Blick.

Po pôrode prvého dieťa bola údajne vystrašená, pretože nezačalo plakať. Jelicina matka bola v tom čase doma, ale o ničom vraj nevedela. Mladá žena potom strčila bábätko pod oblečenie, išla si vypýtať od matky kľúče od suterénu, zišla dole a novorodenca udrela o stenu. Potom ho hodila o zem a spôsobila mu niekoľko zlomenín lebky a traumatické poranenie mozgu. Mŕtvolku zabalila do starého trička s Mickey Mouseom a ukryla ho do vnútra veľkého ružového medvedíka.

"Len som ho tam dala. Neviem, čo sa udialo v mojej hlave," tvrdila Jelica, ktorá o niekoľko hodín neskôr porodila druhého chlapčeka, opäť vo vani. No tento sa narodil už mŕtvy. Telíčko zabalila do uteráka a ukryho ho v kuchyni v koši na bielizeň. Odborník súdu povedal, že ak by žena prišla do nemocnice už po prvom pôrode, druhé dieťa by mohlo žiť.

Po druhom pôrode stratila Jelica veľa krvi, upadla do bezvedomia a jej rodičia ju odviezli do nemocnice. Lekári okamžite zistili, že pacientka rodila, ale keďže po deťoch nebolo ani stopy, zavolali políciu. Súd teraz uznal Jelicu vinnou z úmyselného zabitia jedného z dvojčiat. Druhé zomrelo v dôsledku nedbalosti.

Obžaloba žiadala pre obvinenú až osem rokov za mrežami. "Má dve tváre. Vyzerá naivne. V skutočnosti je tvrdá a vypočítava," uviedol prokurátor. Podľa neho niekoľkokrát klamala úrady a menila svoje vyhlásenia. Na potrat k lekárovi údajne nešla iba preto, lebo na to nemala peniaze. Obhajoba tvrdila, že klientka mala prísnu výchovu. Do ich domu nemali mužskí kamaráti prístup. Sexuálny vzťah pred uzavretím manželstva bol v jej rodine nemysliteľný a ona otehotnela ešte pred 20. narodeninami. Bála sa teda trestu.

Súd rozhodol, že vo väzení strávi iba 12 mesiacov a ďalších 22 mesiacov v podmienke. Odôvodnenie znelo, že žena trestný čin neplánovala a hoci skutková vina je vysoká, na druhej strane išlo subjektívne o núdzovú situáciu. Súdny psychiater uviedol, že Jelica trpela poruchou správania s depresívnou reakciou, čo mohlo prispieť k jej skratu.