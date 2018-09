Elon Musk má žalobu na krku: Prehnal to, keď hrdinu z Thajska označil nechutnou urážkou

LONDÝN - Britský potápač Vernon Unsworth, ktorý toto leto pomohol zachrániť chlapčenský futbalový tím uviaznutý v zaplavenej thajskej jaskyni Tham Luang, zažaloval šéfa americkej automobilky Tesla Elona Muska za to, že ho označil za "pedofila". V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.

V Thajsku žijúci Unsworth zažaloval Muska za krivé obvinenie z "pedofílie" zverejnené na Twitteri, na ktorom má šéf Tesly 22,5 milióna "followerov".

V žalobe, podanej na federálnom súde v kalifornskom Los Angeles, žiada Unsworth aj vyše 75.000 dolárov odškodného a vydanie súdneho nariadenia, ktoré Muskovi zabráni v ďalších obvineniach voči potápačovi.

Zdroj: SITA

Musk nazval Unswortha "pedofil" po tom, čo ho potápač kritizoval v televíznom interview. Musk a inžinieri zo spoločnosti SpaceX totiž skonštruovali malú ponorku a dopravili ju do Thajska s tým, že má pomôcť pri záchrane chlapcov a ich trénera. Miniponorku však záchranári v jaskynnom komplexe na severe Thajska nevyužili, pričom Unsworth ju označil za nepraktickú a za "PR ťah". Musk neskôr obvinil Unswortha z toho, že do Thajska sa presťahoval preto, aby bol so svojou nevestou, ktorá je od potápača približne o 12 rokov mladšia.

Unsworth bol súčasťou medzinárodného tímu potápačov, ktorý v júli zachránil 12 malých futbalistov a ich 25-ročného trénera. Tím Diviaci uviazol na viac ako dva týždne vo vnútri jaskyne - bol tam od 23. júna, keď jediný východ z nej zatarasili bleskové záplavy, pripomenula tlačová agentúra DPA.

Britský potápač Unsworth pozná uvedenú jaskyňu Tham Luang ako málokto na svete a práve jeho vedomosti o tomto jaskynnom systéme boli kľúčové pri záchrane uviaznutých.