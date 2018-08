Tragédia na Malorke: Desivý pád na skaly, mladého Čecha (†24) nedokázali oživiť

MALORKA - Ďalšia dovolenková tragédia! Obrovské nešťastie sa stalo včera na španielskom ostrove Malorka. Iba 23-ročný mladík sa zabával na dovolenke s kamarátmi. Bohužiaľ, skok do mora sa mu stal osudným. Pri skoku totiž padol na skalu a už mu nevedeli pomôcť.

O tragédii informoval portál iDnes.cz. Tragédia sa odohrala v piatok večer. Mladý český turista bol na dovolenke s kamarátmi. Zabávali sa a mladík chcel skočiť do mora. Bohužiaľ, narazil na skalu a už sa neprebral. Mladík bol poistený. Po incidente privolali jeho kamaráti pomoc.

Kamaráti privolali pomoc, prípad vyšetrujú

Úmrtie pre portál potvrdila aj hovorkyňa českého ministerstva zahraničia Michaela Lagronová. „Malo sa to stať včera večer okolo pol ôsmej večer v meste Manacor, ktoré leží vo východnej časti ostrova Malorka. Telo bolo nájdené v skalách v mieste S’illot, Podľa výpovede svedkov k smrti došlo skokom do vody v skalnatej oblasti. Muž skákal zo skaly dole a, bohužiaľ, neskočil do vody, ale dopadol na skalu,“ uviedla hovorkyňa.

Mladík sa podľa informácií stratil z dohľadu skupine ľudí, ktorí tam s ním boli. „Svedkovia, ktorými boli zrejme jeho kamaráti, teraz vypočúva polícia a celá udalosť sa bude ešte ďalej vyšetrovať. Privovali na pomoc lekára, ale vzhľadom k tomu pádu sa ho už nepodarilo oživiť,“ dodala.

Predčasný návrat domov

Mladý muž bol na dovolenke s kamarátmi prostredníctvom cestovnej kancelárie Blue Style a bol poistený. Hovorca cestovnej kancelárie Václav Nekvapil povedal, že nešťastie sa stalo mimo areál hotela. Situáciu teraz rieši poisťovňa. „Niektorí členovia skupiny požiadali o predčasný návrat domov,“ dodal.

Dvaja českí turisti sa minulý týždeň utopili na dovolenke v Bulharsku. Ďalší český turista zomrel minulý týždeň v Egypte na následky napadnutia žralokom. Prípad útoku žraloka sa v súčasnosti vyšetruje.