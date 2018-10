Žena sa ponáhľala na schôdzku: VIDEO Hrôza v obchodnom dome, pád do nádrže so žralokmi

Zdroj: YouTube

PEKING - Pracovníčka v čínskom nákupnom centre spadla do akvária so žralokmi. Cez podlahový panel sa prepadla priamo do otvorenej nádrže, kde v tom čase dvaja predátori čakali na kŕmenie. Našťastie ju záchranári stihli vyslobodiť z vody bez zranení.