Galkova skupinka reaguje: My nie sme žiadni vzbúrenci, Kiššová trojku u Sulíka odmieta

BRATISLAVA - Richard Sulík dnes predložil prvých pätnásť mien svojej kandidátky, na ktorej budú okrem iného aj Juraj Droba či Václav Mika. O pár hodín na to reagovali na Sulíka aj členovia Demokratického jadra SaS, ktorý tento krok odsúdili. Sulík spravil jednu výnimku a tretie miesto nechal voľné pre Janu Kiššovú. Tá to však na sociálnej sieti rázne odmietla. Nebude na kandidátke SaS, ak na nej nebudú "kľúčoví saskári".

Richard Sulík dnes na tlačovke predstavil prvých pätnásť mien svojej kandidátky, ktorú na predstaví na sobotnom nominačnom kongrese. Tretie miesto však nechal prázdne. Povedal, že je pre Janu Kiššovú, ktorú pozná dlhé roky a bol by rád, keby bola na jeho kandidátke. Kiššová to však striktne odmieta. Demokratické jadro SaS malo problém s Václavom Mikom.

Rozčesnutá SaS-ka

Poslanci strany SaS okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára ponúknu inú alternatívu kandidátky, než dnes predstavil predseda strany Richard Sulík. Návrh predsedu strany Sulíka označili za rozčesnutie strany. Predstavitelia platformy o tom informovali na pondelkovom brífingu. Na sobotňajšom sneme chcú diskutovať aj o budúcnosti strany a kompromise.

„Kandidátka SaS, ako bola predstavená Richardom Sulíkom, znamená rozčesnutú stranu, rozčesnutú SaS,“ povedal poslanec Jozef Rajtár. Podpredseda strany Ľubomír Galko odmietol tvrdenia, že by po voľbách opustili poslanecký klub SaS a ohrozili tak jeho stabilitu. Podľa poslanca Radoslava Pavelku voliči SaS očakávajú, že strana bude v budúcej vládnej koalícii a získa čo najviac percent hlasov voličov. „Myslíme si, že na kandidátke musia byť všetky relevantné mená, ktoré sú telom a dušou SaS,“ dodal Pavelka.

Sulíkova verzia nemá vo voľbách šancu

„Sulík vymenil ľudí, ktorí stranu zakladali, budovali, predstavovali jej program a bojovali proti mafii a korupcii. Vymenil týchto ľudí za Václava Miku, ktorý bol nominantom Ficovho Smeru-SD na riaditeľa RTVS. Takáto strana nemá veľkú šancu vo voľbách,“ povedal Rajtár.

Demokratické jadro založila skupina ľudí, ktorá sa nezúčastnila na mimoriadnom kongrese 7. septembra. Pre nesúhlas so spôsobom, akým bol zvolaný, sa na ňom nezúčastnili podpredsedovia SaS Ľubomír Galko, Jana Kiššová, predsedníčka poslaneckého klubu Natália Blahová či poslanci Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda a Radoslav Pavelka.

Nie sme žiadni vzbúrenci, my sme SaS

Ľudia, ktorí sú zástancami konštruktívnej kritiky strany, by podľa Galka mali byť v každej demokratickej strane. „Nie sme žiadni vzbúrenci. Sme ľudia, ktorí patria ku konštruktívnym vnútrostraníckym kritikom,“ povedal Galko. Podľa Galka hrozí, že ak sa nedohodnú na kompromise, strana môže vypadnúť z parlamentu. V platforme Demokratické jadro SaS sú podľa neho práve takíto členovia.

„My sme SaS, my sme túto stranu zakladali,“ zdôraznil Galko s tým, že kým bol Sulík v Bruseli, práve oni stáli v prvej línii boja proti korupcii a mafii. Galko tiež reagoval na výrok Sulíka o potrebe stability klubu po voľbách. V tejto súvislosti poukázal na viacero mien zo Sulíkovho návrhu, ktoré v minulosti opustili stranu a poslanecký klub. Zdôraznil, že ak by uspeli vo voľbách na kandidačnej listine SaS, stranu by neopustili. Ak by Sulík pristúpil ku kompromisu v súčasnosti, podľa Galkových slov by ho podporila drvivá väčšina členov.

V zásadách mám jasno

Kiššová sa k Sulíkovým slovám vyjadril na sociálnej sieti. „Je tam vraj pre mňa rezervovaná trojka. Napriek tomu, že som sa opakovane k tomu vyjadrila,“ napísala jasne členka strany SaS. „V tak zásadných veciach, akou toto je, názory nemením, sú pre mňa otázkou hodnôt a princípov. Ak na kandidátke SaS, ktorú sme spolu budovali, nie je miesto pre kľúčových SaSkárov, najväčších bojovníkov proti korupcii a mafii, nie je tam miesto ani pre mňa,“ uviedla.

„Neviem si predstaviť, ako by som presviedčala našich voličov, že to s bojom proti mafii a oligarchov myslíme vážne. Je mi to nesmieme ľúto, že Richard Sulik dnes, po 10 rokoch budovania strany, ju takto rozčesol,“ dodala. K Sulíkovej kandidátke sa vyjadrila aj Natália Blahová, ktorá komentovala príchod Václava Miku a Ladislava Mika do SaS. „Za ktorých dá ruku do ohňa... Mika a Zlý Zajo, to už sú dve ruky. A ruky sa minuli,“ uviedla na sociálnej sieti.

Sulíkova kandidátka

Predseda SaS Richard Sulík na dnešnej tlačovej besede predstavil svoj návrh kandidátky do parlamentných volieb 2020. Povedie ju Sulík. Číslom dva je v jeho návrhu europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Miesto číslo tri je neobsadené. Sulík dúfa, že túto pozíciu prijme Jana Kiššová. V prvej pätnástke kandidačnej listiny SaS sú navrhnutí aj Branislav Gröhling, Alojz Baránik, Jana Cigániková, Peter Cmorej, Karol Galek, Martin Klus, Václav Mika, Juraj Druba, Jarmila Hargašová, Anna Zemanová, Peter Osuský a Ondrej Dostál.

Na zozname kandidátov do budúcoročných parlamentných volieb chýbajú členovia Demokratického jadra SaS ako Ľubomír Galko, Natália Blahová či Jozef Rajtár. Niekoľko miest v jeho návrhu však ostalo voľných. Definitívnu kandidátku schváli nominačný kongres strany 5. októbra v Jasnej.