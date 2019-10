Blahová z SaS sa opustila: Nechtiac som na strane sporu, ktorá umožnila bezprávny štát

Stranu SaS čaká v sobotu nominačný kongres, na ktorom budú schvaľovať kandidátku. Richard Sulík už predstavil prvé mená. Václav Mika sa však dnes krátko pred kongresom vzdal svojho miesta a za stranu kandidovať nebude. Mika uviedol, že pre jeho meno začala byť táto kandidátka spochybňovaná a že na vlastnej koži pocítil intrigy zo strany Demokratického jadra SaS.

Sulík v tom nemá prsty

Natália Blahová si na sociálnej sieti zaspomínala na začiatky v strane. Na kongres sa chystá, lebo si musí vypočuť isté veci. „Inak... Sulík v tom nemá prsty, len členovi s podaním nezištne pomáhal,“ napísala a začala spomínať na časy, kedy ju Sulík lámal na kandidátku. „Spomínam si na to, ako ma pred desiatimi rokmi preceda lámal na kandidátku. Ponúkal mi číslo 13. Nemali nikoho na sociálnu a rodinnú politiku,“ napísala s tým, že sa vtedy bránila zubami nechtami.

„Hovorila som o tom, že chcem pracovať na svojej odbornosti a to so straníckym cejchom nejde.“ Vtedy hovorila, že politika je špinavá hra. „Ja také nehrám. Nemôžem. Neviem klamať, lebo je na mojej tvári vidieť každá emócia.“ Vtedy však ešte nepoznala tím ľudí v SaS. „Posledný krát, keď mi v tejto veci volal, mal telefón v aute na hlasitý odposluch. Lámal ma spolu s Galkom,“ napísala s tým, že nakoniec súhlasila.

Hviezda večera a Kiššovej cupitanie

SaSka bola podľa nej odrazu hviezdou večera. „Pri práci som spoznala ten tím. Skvelí ľudia. Ako dnes počujem cupitanie opätkov Janky Kiššovej za mojim chrbtom. "Ideme papať?" Ideme, lebo sme už na kašu. Všetko poctivo, všetko dôsledne, všetko tip top. Čokoľvek iné bolo pre nás neprípustné.“ Spomínala na časy s Jozefom Mihálom. „Mali sme koprivku z toho, ako na nás nazerali politickí mazáci. Držali sme balónik a fandili premiérke. Potom sa stalo niečo, pri čom sme neboli a stali sme sa nepriateľmi,“ napísala.

Narážala na to, keď strana SaS nepodržala vládu Ivety Radičovej, ktorá v padla v októbri 2011. „Padla vláda. Naša vláda. Za tú chvíľu sme urobili málo. Prišlo povolebné ráno, keď som zbierala čriepky toho, čo bolo predtým a snažila sa vrátiť tam, kde som prestala. Mimo veľkej politiky. Žili sme tým, aby sme precedu podržali pred bizniskrídlom.“ S niektorými pohľadmi na vedenie strany súhlasili. „Vymeniť niečo nie celkom dobré za niečo nepoznané, je večná dilema človeka. A tu mi môj inštinkt a skúsenosti hovorili, že by sa stala veľká chyba.“

Galko ma mal ako pripomienku v telefóne

Rozlúsknutie dilemy prišlo rýchlo, uviedla Blahová. „Už nemusím bojovať, stačí pomáhať. Bola som regionálnou predsedníčkou pre Trnavský kraj. Mala som na starosti päť okresov. Vyjednávania pred voľbami, roznos letákov, behala som s kýblom duvilaxu po všetkých väčších dedinách, riešila som obsadenie všetkých okrskových komisií pri každej vŕbe,“ napísala s tým, že okrem toho sa venovala aj svojej práci. Len tak. Rada, zadarmo. Lebo som chcela pomôcť. Okrem toho som mala svoju prácu, z ktorej som prichádzala domov potme.

„Myslím, že Galko ma mal ako pripomienku v telefóne, lebo sa mi jediný pravidelne ozýval. Pýtal sa, ako to zvládam a že je to super a že bude lepšie. To stačilo, aby som kráčala po tejto ceste ďalej.“ Krátko na to sa opäť stala poslankyňou, členovia SaS ju zvolili v tajnej voľbe za predsedníčku klubu. „Od tej chvíle som žila v presvedčení, že najlepšie čo môžem urobiť je to, aby sme si všetci rozumeli a nachádzali spoločné riešenia. A do dnešného dňa sa to vždy darilo.“

Nechtiac som na strane sporu, ktorá umožnila bezprávny štát

Viedla tím odborníkov, s ktorými sa dalo konštruktívne diskutovať. „Nikdy som si o sebe v tomto zmysle nenamýšľala. Nikdy som sa nepreceňovala. Vedela som, že týchto múdrych ľudí netreba koučovať, len vymyslieť poriadok a pravidlá a bdieť nad ich dodržiavaním. A všetko išlo samo. Lebo sme mali spoločný cieľ a hodnoty.“ V auguste 2017 následne SaS-ke vzrástli preferencie takmer na 18 percent. „Preceda bol ďaleko a nemal čas sa tešiť s nami. Asi odolával nejakým iným bezpečnostným hrozbám. Ale aby sa neobával, nikto to tu za neho neriadil. Riadilo sa to samo. Lebo tí ľudia makali ako šrouby.“

Sulík sa potom vrátil. „Nie, nebojte sa, nenariekam. Je mi len veľmi ľúto, že tento obrovský potenciál bol rozmetaný na všetky svetastrany. Je mi len ľúto, že budem už po druhý krát stáť nechtiac na tej strane sporu, ktorá dovolila a umožnila bezprávny štát. Na takejto strane som nikdy nechcela byť. Chcela som byť vždy na tej opačnej,“ dodala.

Galko ju podporuje

Ľubomír Galko, ktorý je takisto na strane Demokratického jadra, Blahovú na Facebooku podporil.