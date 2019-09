Po Sulíkových čistkách to v SaS vrie! Prvé reakcie Galkových odpadlíkov aj predsedových verných

Spor v strane začal eskalovať po nesúhlase niektorých členov strany s mimioriadnym kongresom, ktorý Sulík zvolal, aby si utvrdil pozíciu predsedu. Niekoľkí členovia na čele s Ľubomírom Galkom vytvorili tzv. Demokratické jadro SaS, ktoré nesúhlasí s niektorými Sulíkovými praktikami. Odvtedy sa strhla lavína reakcií. Jozef Mihál uviedol, že zo SaS odišiel kvôli Galkovi a viacerí potvrdili, že Galko mal vždy sebecké úmysly.

Kandidátka bez Galka, Rajtára, Blahovej a ďalších

Ďalším konfliktom je vytvorenie samotnej kandidátky. Sulík na nej chce mať len ľudí, za ktorých dá ruku do ohňa. Ako prví sme vás informovali o tom, že na kandidátke nebude Ľubomír Galko, Demokratické jadro neskôr potvrdilo, že na Sulíkovej kandidátke nebude ani Jozef Rajtár a v kuloároch sa hovorilo aj o ďalšich menách. Po včerajšej republikovej rade Natália Blahová uviedla, že na nej nebude ďalších päť mien - Jana Kiššová, Vladimír Sloboda, Radoslav Pavelka, Pavol Kubiš a samotná Blahová. Oslovili sme členov republikovej rady, čo si o situácii myslia.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Čistky v strane sú zlým signálom

Situácia, ktorá má podľa Jany Kiššovej smerovať ku kandidátke, na ktorej nebudú dvaja kľúčoví ľudia a zároveň „najväčší bojovníci proti mafii“, je pre ňu nepredstaviteľná. „Neviem si predstaviť ani to, ako budeme toto našim voličom vysvetľovať. Ak medzi 150 miestami nie je miesto pre týchto dvoch pánov, nebude na nej miesto ani pre mňa,“ uviedla pre Topky Jana Kiššová. Vzniknutá situácia ju neteší. „Pretože ak sa po desiatich rokoch tvrdej práce dozvedám, že sa vzdávame boja s mafiou odstránením Ľ. Galka a J. Rajtára a že takto „čistíme stranu“, je to pre mňa veľmi silný a zlý signál,“ povedala.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Kiššová verí, že pôjdu do volieb v plnej zostave. „Stále verím, že sa v strane medzi členmi, ktorí budú o kandidátke hlasovať, nájde dostatok sily vytvoriť na predsedu taký tlak, aby sme do volieb išli v plnej a silnej zostave,“ uviedla. „Stále verím, že pochopí svoju zodpovednosť voči krajine, našim voličom a našim členom a nebude si klásť takéto "čistiace" podmienky na svoju kandidatúru, ktoré na nás všetkých pôsobia veľmi deštrukčne.“ Na otázky o možnom odchode zo strany neodpovedala. „O svojich budúcich plánoch zatiaľ hovoriť nechcem. Až keď sa toto nepodarí, budem uvažovať o ďalších plánoch,“ dodala.

Galko nechce chudobnú a vykuchanú kandidátku

Ľubomír Galko sa ku kandidátke zatiaľ nevyjadruje. O svojich plánoch bude informovať najskôr po kongrese. „Dovtedy sa budem správať zodpovedne a budem sa snažiť o kompromisné riešenie v tom zmysle, aby boli všetci relevantní ľudia na relevantných miestach na kandidátke SaS a SaS tým pádom postavia silnp a nie chudbonú a vykuchanú kandidátku. Nie je to len v záujme strany SaS, ale v prvom rade je to v záujme krajiny,“ uviedol pre Topky Galko.

Zdroj: Jan Zemiar

Podľa Rajtára sa situácia v strane dynamicky vyvíja. Či zváži odchod zo strany v prípade, že sa schváli kandidátka, na ktorej nebude, je podľa neho predčasné hodnotiť. „Dôležité je sústrediť sa na kongres,“ uviedol s tým, že si vie predstaviť veľa vecí. „Som zakladajúci člen SaS a 11 rokov som sa ju snažil budovať. Rovnako sa snažím posunúť Slovensko správnym smerom a v tomto chcem pokračovať.“ Podľa neho stále existuje možnosť kompromisu. „Záleží od rozhodnutia členov,“ dodal. Po včerajšej republikovej rade však Rajtár povedal, že by chcel byť na kandidátke so Sulíkom.

Demokratické jadro začalo vyťahovať interné konflikty: Škodí to strane

Podľa Branislava Gröhlinga zvolal Sulík kongres preto, aby upokojil situáciu a aby v strane pred voľbami nepanovala neistota. Od niektorých členov sa ozývala intenzívna kritika. „Všetci kritici cúvli. Ani jeden nekandidoval. Na kongrese členovia zvolili Sulíka za predsedu. Sulík verejne vyhlásil, že za nezhodami robí hrubú čiaru. Dve hodiny na to urobili jeho kritici tlačovku, kde povedali, že neuznávajú kongres, demokratickú voľbu členov, demokraticky zvoleného predsedu a nazvali sa „Demokratické jadro.“,“ zhodnotil pre Topky Gröhling.

Zdroj: SITA/SaS

Podľa neho skupina, ktorá sa pred voľbami začala odštepovať od SaS, začala vyťahovať interné konflikty a informácie. „Ja to považujem za škodenie strane vo veľmi dôležitom čase. Pred voľbami by mala byť strana jednotná, stabilná a spoľahlivá a ničomu nepomáha, že časť členov robí nepochopiteľné kroky, ktoré väčšina z nás nechápe,“ uviedol. Za hodnotami a programom SaS si stojí, jednou z hlavných priorít je školstvo.

Ohľadom kandidátky sa priamo nevyjadril, keďže sa o nej bude len rozhodovať. „Ja osobne budem hlasovať za takú kandidátku, kde budú spoľahliví ľudia, ktorí zaručia stabilný poslanecký klub, zaručia, aby SaS bola spoľahlivým partnerom možnej novej vlády a neodštiepia sa od nej po voľbách,“ uviedol Gröhling s tým, že zo SaS odísť neplánuje a momentálne je pre neho jedinou alternatívou. „Kompromisom bude demokratická voľba členov, ktorí určia, komu dôverujú a od koho očakávajú, že bude dobre prezentovať stranu a zabezpečí jej stabilitu. Veľmi ma teší, že našu kandidátku posilní Lucia Nicholsonová a čoskoro sa k nej pridajú aj ďalšie výrazné tváre,“ dodal.

Kompromis je málo pravdepodobný

Meno Pavla Kubiša takisto patrí k tým, ktorých Sulík na kandidátke podľa Blahovej nechce. Kubiš vníma situáciu v strane ako napätú. „Miesto toho, aby sme sa venovali Slovensku, predseda Richard Sulík nás dostal do situácie, keď sa musíme venovať predovšetkým vlastným problémom. Je nám to ľúto a pred voličmi sa cítime zle,“ uviedol pre Topky Kubiš. Podstatné je, aby kandidátka bola postavená na férových základoch, rozumne a ukazovala občanom, že si k sebe v SaS našli cestu, myslí si Kubiš.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

„Ak sa schváli iná kandidátka, rozhodnem sa potom. Teraz nebudem špekulovať,“ odpovedal na otázku, či zvažuje odchod zo strany, ak sa schváli kandidátka, na ktorej nebude jeho meno. Predstavy o možnom vstupe do inej strany teraz nie sú dôležité. Kompromis síce podľa Kubiša možný je, no je málo pravdepodobný. „Pretože ciele, ktoré sleduje predseda strany, nie sú totožné s našimi cieľmi, v ktorých ide o dobrý volebný výsledok SaS a porážku mafie,“ dodal.

Na kandidátke by mali byť všetky relevantné mená

K ďalším dvom menám, ktoré podľa Blahovej nebudú na Sulíkovej kandidátke, patria členovia republikovej rady Vladimír Sloboda a Radoslav Pavelka. „Situáciu považujem za zbytočne vyhrotenú. Ak sa schváli kandidátka bez Joža Rajtára či Ľuba Galka, nemám záujem kandidovať ani ja. Nevidím momentálne dôvod na uvažovanie o odchode zo strany, keďže nás rozhodovanie o kandidátke ešte len čaká,“ napísal pre Topky Sloboda sa tým, že sa nezaoberá pôsobením v iných stranách. „Uvidíme na mimoriadnom kongrese, stále dávam šancu kompromisnému návrhu.“

Zdroj: SITA/Marko Erd

Aj Radoslav Pavelka verí v kompromis a zhodu, ktorá bude akceptovateľná pre všetkých. „Najlepším riešením bude, ak na kandidátke SaS budú všetky relevantné mená z SaS, teda predseda, podpredsedovia, tímlídri, krajskí a okresní predsedovia, naši odborníci ako aj väčšina členov. O kandidátke rozhodne nominačný kongres, preto do jeho konania komentovať situáciu nebudem," uviedol.

Radovan Pavelka (vpravo) Zdroj: SITA/Martin Havran

Sme odsúdení na spoluprácu a kompromis

Ďalšieho člena republikovej rady Karola Galeka situácia v strane mrzí. „No verím, že sa nám podarí nájsť riešenie, ktoré jej neuškodí,“ uviedol s tým, že odchod zo strany nezvažuje. „Kandidátka sa bude schvaľovať na kongrese ako najvyššom orgáne strany, pričom možnosť predložiť svoj návrh má každý jeden člen,“ uviedol Galek. „Sme odsúdení na spoluprácu a kompromis.“

Zdroj: SITA/Milo Fabian

Sulík si vie urobiť poriadok v strane

Podľa Milana Laurenčíka ide o takú situáciu, ako keď sa tvorí kandidátka. „O nejakých sporoch, ako člen poslaneckého klubu a republikovej rady, samozrejme, viem, ale osobne sa ma nijako nedotýkajú,“ uviedol. „Richarda Sulíka vnímam ako človeka, ktorý si v strane vie urobiť poriadok. Poriadok v zmysle našich interných pravidiel a stanov SaS,“ myslí si Laurenčík.

Zdroj: SITA/Marko Erd

Odchod zo strany nezvažuje, členom je od roku 2009. „Zažil som už rôzne situácie a vždy sme našli riešenie.“ Rovnako si nevie predstaviť ani odchod do inej strany. „Už mám na to svoj vek, aby som bol vyprofilovaný a SaS je strana, ktorej dôverujem.“ Kandidátky zatiaľ nevidel. „Na nominačnom kongrese ich bude predložených určite viac, pretože návrh kandidátky môže predložiť ktorýkoľvek člen, rovnako ako mohol ktorýkoľvek kandidovať na predsedu. Na nominačnom kongrese si kandidátky pozriem a za jednu z nich zahlasujem,“ povedal.

Či je možný kompromis, posúdiť nevie. „Neviem čo, by malo byť kompromisom. Nie je to ale na mne, ale SaS už prešla všeličím, tak verím že aj toto zvládne. Myslím, že sa všetko čoskoro dostane späť do normálu. Teším sa totiž už na predvolebnú kampaň,“ dodal.

Demokratické jadro SaS kritizuje voľbu kandidátky

Demokratické jadro SaS však včera vydalo ešte status na Facebooku, na ktorom skritizovali voľbu kandidátky. „Ďalší mimoriadny kongres, príprava kandidátky, keď každý člen môže navrhnúť tú svoju, ak má súhlas jej účastníkov a na záver grande finale, keď členovia strany tajným (!) hlasovaním rozhodnú, ktorá kandidátka je tá pravá. Takto zložito takpovediac pod pláštikom demokracie sa má rozhodnúť o tom, o čom sa už verejne šušká niekoľko dní, že predsedova kandidátka bude bez Ľuba Galka a Joža Rajtára, lebo ten istý predseda s týmito bojovníkmi proti mafii odmieta kandidovať,“ uviedli na sociálnej sieti.

Na takejto kandidátke nebudú. „Pretože tieto poľutovaniahodné hry so stranou i štátom hrať odmietame. A keďže členovia strany budú na mimoriadnom kongrese zase postavení k múru, obetujú s vysokou pravdepodobnosťou radšej nás, akoby mali obetovať predsedu, ktorý stranu takto čistí. Po takejto očiste bude strana síce menšia, ale priam dokonalo čistá,“ dodali.