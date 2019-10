Sulík prichytený pri klamstve: Predmetom Kočner, toto nepoteší ani Jozefa Rajtára

Podľa portálu Demagog.sk sa v týchto dňoch predseda SaSky dopustil prvého klamstva a v ňom figurujú hneď dve mená. "Jozef Rajtár prispel k tomu, že Marián Kočner je tam, kde je. I keď tie dôvody jeho zabásnutia súviseli najmä s Televíziou Markíza a so zmenkami," povedal Richard Sulík v istej televiznej politickej diskusnej relácii na margo obvineného podnikateľa Mariana Kočnera.

Zdroj: Demagog.sk

Za mrežami kvôli kauze zmenky

Podľa stránky však ide o klamstvo, pretože nesedí viacero faktorov. Obvinený podnikateľ je väzobne stíhaný, no len a nie najmä pre kauzu zmenky TV Markíza. Je pravdou že poslanec Jozef Rajtár naňho podal viacero trestných oznámení, no nie v kauze zmeniek. Väzobné stíhanie Kočnera teda nespôsobili Rajtárove trestné oznámenia.

Poslanec Rajtár na Kočnera podal v minulosti niekoľko trestných oznámení. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Stránka ďalej spomína, že trestné oznámenie na Kočnera podala práve dotknutá Televízia Markíza. Najvyšší súd ho v júni 2018 poslal do väzby aj z obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Dôvody jeho zaistenia teda súviseli výhradne s kauzou zmenky. Rajtár naňho podal trestné oznámenie ešte v júni 2017, no pre podozrenie z krátenia daní pri prevode bytov v komplexe Five Star Residence a nie v kauze zmeniek.

Ďalšie oznámenie Rajtár podáva v marci 2018. Tentoraz pre podozrenie, že ekonomické trestné činy pri sporných prevodoch mala vykonať organizovaná skupina.