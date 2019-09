Personálne rošády v parlamente: Toto sú noví poslanci, FOTO Mazureka nahradil Špánik

V parlamente zložili sľub náhradníci

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

BRATISLAVA - Začiatok septembra je tu, a to znamená, že okrem študentov a žiakov sa do svojich lavíc vracajú aj poslanci Národnej rady SR. Niektorí si do nich zasadnú prvýkrát, pretože nastúpia ako náhradníci za odídencov. Väčšinou išlo o víťazov z májových eurovolieb no náhrada prichádza aj za odsúdeného poslanca ĽSNS Milana Mazureka.