Mazurekov náhradník prezliekol kabát: S kotlebovcami sa ideovo nestotožňuje, bude nezávislý

Špánik bol za Mazurekom ďalším poslancom z kandidátky ĽSNS, ktorý zasadol na Mazurekovo miesto. Prekážkou pre názory ĽSNS tak môže predstavovať náhradník, ktorý sa už počas komunálnych volieb v roku 2018 rozhodol kandidovať za inú stranu ako ĽSNS. Tieto dohady nevyvrátil ani kotlebovec Martin Beluský. „V komunálnej politike hľadal nových spojencov, aby mohli začať meniť veci k lepšiemu. Tých našiel v iných stranách,“ potvrdil poslanec pre Nový čas.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Náhradník, ktorý ich pripraví o stoličku

Špánik síce za hnutie ĽSNS kandidoval ešte v roku 2016, kedy sa prvýkrát dostali do parlamentu, no po neúspechu zmenil na stranu názor a začal loviť v iných vodách. Spolupráca s extrémistickou ĽSNS sa mala definitívne ukončiť v roku 2017. Blízkou sa mu ale stala iná strana, ktorá má blízko k bývalému predsedovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi Harabinovi. Ide o hnutie Národná koalícia, za ktoré Śpánik v komunálnych voľbách kandidoval na post poslanca. Voľby boli pre neho úspešným krokom, keď sa za spomínané hnutie stal komunálnym poslancom v Novom Meste nad Váhom.

Teraz sa však ocitol v parlamentnej lavici veľkej politiky v rámci klubu ĽSNS, no pôsobiť v jeho duchu nebude. Zaujímalo nás, či pri takomto prípade nebude dochádzať k zásadným názorovým konfliktom medzi ním a ĽSNS. "V parlamente som nezaradený. V komunálnych voľbách 2018 som kandidoval za hnutie Národná koalícia, predtým ako nezávsilý. Pôsobím teraz ako komunálny poslanec v Novom Meste nad Váhom," potvrdil tieto dohady pre Topky Špánik.

Ideové rozchody pripúšťa

Ideové rozchody medzi ním a ĽSNS nepoprel. "Mali sme výrazné názorové nezhody. Dôvody sme si potom vysvetlili my medzi štyrmi očami na predsedníctve. Dohodli sme sa, že to nebudeme medializovať. Chlapsky sme si to povedali a ja som ukončil spoluprácu. K ideologickým postojom určite bude dochádzať. V rámci výstupov k prejednávaným zákonom sa budem riadiť podľa seba a nie podľa nejakého nadiktovaného scenára ĽSNS," potvrdil Špánik. To, že Špánik bude v parlamente pôsobiť ako nezaradený potvrdila aj predsedníčka Národnej koalície Slavěna Vorobelová.

Isté však už je, že Kotleba prechádza búrlivým obdobím. Okrem toho, že sa mu rúca súkromný manželský život v dôsledku rozvodu s manželkou Frederikou, prišiel aj o poslanca Milana Mazureka, ktorý okrem toho, že mal k ĽSNS bližšie ako Špánik, bol odsúdený za rasistické výroky na rómsku menšinu v rozhlasovom vysielaní, a tak prišiel o mandát.