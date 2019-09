Spôsob manažmentu predsedu Hlinu KDH prospieva, tvrdí politológ

BRATISLAVA - Spôsob manažmentu Kresťanskodemokratického hnutia predsedu Alojza Hlinu KDH prospieva. Povedal to politológ z Katedry politológie FiF UK Bratislava Pavol Baboš.

Dodal, že Hlina ako líder KDH sa snaží potlačiť extrémne konzervatívne prúdy a urobiť z hnutia prijateľnejšiu stredovejšiu, i keď stále konzervatívnu, ale pre voliča stredu prijateľnú stranu. „Myslím, že to celkom vychádza, už len keď sa pozrieme na ten ostrý test, ktorým boli eurovoľby. KDH bude mať dvoch poslancov v europarlamente po brexite a v komunálnych voľbách sa KDH tiež darilo. Myslím, že výsledok nad päť percent, ak sa nič výrazné nestane, je možný," uviedol Baboš s tým, že prítomnosť kresťanských demokratov v Národnej rade SR by nemala byť ohrozená.

KDH podľa slov hovorcu Stana Župu za predpoklad na úspech vo voľbách považuje programové riešenia a to, že strana má aj kvalitných nositeľov svojho programového obsahu. „Pracujeme na obidvoch frontoch. Kresťanskí demokrati pripravujú naozaj dobrú kandidátku. Zámerom je tvoriť ju takzvaným modulárnym systémom. Je to náš autorský spôsob," priblížil. KDH tak na kandidátke plánuje mať viaceré moduly. Modul Sila kresťansko-konzervatívneho sveta, modul školský, zdravotnícky, poľnohospodársky, ale aj modul primátorov a starostov.

„Veríme, že nám primátori a starostovia pomôžu. Pomôžu vrátiť kresťanskú demokraciu na politickú mapu. Pomôžu ochrániť KDH ako kostru parlamentnej demokracie. Pomôžu ochrániť demokraciu. Snažíme sa s každým rozprávať a vytrvalo presviedčať, aby nám pomohli, aby išli do neľahkého politického zápasu. Zápasu, v ktorom vás hneď vo dverách čaká plné vedro všeličoho, výčitkami začínajúc, urážaním a osočovaním končiac. Je to z ich strany aj obeta ísť do takého zápasu, a preto sme veľmi vďační za každého, s kým sa nám podarí nájsť spoločnú reč," dodal Župa a dodal, že na kandidátke bude napríklad primátor Hriňovej Stano Horník, ktorý je pripravený pomôcť kresťanskej demokracii, pomôcť konzervativizmu, demokracii. „Ďalšie zaujímavé mená budeme predstavovať postupne," podotkol.

KDH podľa Župu pracuje aj programovo. „Máme viaceré odborné skupiny, ktoré pripravujú, aktualizujú program. Pripravujeme aj verejné diskusie na odborné témy. Dnes máme napríklad farmársku konferenciu, 12. septembra veľkú lesnícko-ochranársku konferenciu. Kresťanskí demokrati sú pripravení v týchto voľbách zabojovať a po parlamentných voľbách v roku 2020 byť platnou súčasťou politickej scény," uzavrel Župa.

Podľa reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra MVK v dňoch 12. až 20. augusta, by Kresťanskodemokratické hnutie v parlamentných voľbách získalo 9,4 percenta. Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý realizovala 13. až 19. augusta, by mimoparlamentné KDH oslovilo 7,3 percenta voličov.

V máji tohto roku by KDH podľa prieskumu volebných preferencií agentúry AKO dosiahlo 6,6 percenta. V auguste 2018 malo KDH v prieskume agentúry AKO 6,1 percenta hlasov. Výsledok prieskumu tej istej agentúry z júla 2017 naznačoval 6,8 percenta hlasov voličov pre KDH. V októbri 2016 by Kresťanskodemokratické hnutie skončilo s 5,9 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO.