Chladné vzťahy na opozičnom fronte: Hlina to Sulíkovi spočítal, nech si to s nami rozdajú, odkazuje

Svedčí o tom aj najnovší status predsedu KDH Alojza Hlinu na sociálnej sieti. Obsahovou náplňou príspevku bol Richard Sulík. "To, čo narozprával vo viacerých denníkoch o tom, čo bolo alebo nebolo predmetom neverejného rokovania, z ktorého ako sme si vzájomne definovali nebudú verejné výstupy, nie je pravda," začal Hlina.

Zdroj: Facebook/Alojz Hlina

Otázka ohľadom Smeru po voľbách

To, čo rozbúrilo viaceré vášnivé debaty na úrovni spolupráce opozície je definitívne odmietnutie Smeru z budúcej, povolebnej spolupráce. "Nie, nie je pravda, že sme odmietli odmietnuť spoluprácu so Smerom. KDH ju konzistentne odmieta odkedy som sa stal predsedom - v župných aj komunálnych voľbách, rovnako tak ju odmietame aj o tých parlamentných," tvrdí Hlina a podľa vlastných slov mu vrásky robí aj predseda hnutia OĽaNO. "Igor Matovič útočí na opozíciu programovo, vždy a všade. Chvíľu oddýchne a hryzne napravo, zamyslí sa, hryzne dopredu. Nezamyslí sa, hryzne toho, čo je vedľa neho," povzdychol si Hlina.

Podľa našich zdrojov to bolo práve KDH, ktoré na spoločných a tajných opozičných stretnutiach nechcelo podpísať dohodu o neútočení a budúcom vylúčení Smeru z povolebnej spolupráce.

Podľa denníka SME Sulík na stretnutí skutočne žiadal vylúčenie spolupráce so Smerom, ale aj s SNS a ĽSNS. Sulík chcel tieto záväzky v zmluve písomne potvrdené, no strany vraj tento formálny krok odmietli. "Ak by sa ozvali, že sú ochotní rokovať o doplnení tejto vety, viem si to predstaviť," dodal predseda SaS.

Stretnutie Trubana, Sulíka a Hlinu

Predseda SaS Richard Sulík už medzičasom na sociálnej sieti priznal, že neverejné stretnutie medzi ním, Michalom Trubanom (PS) a Alojzom Hlinom skutočne prebehlo. Opäť bola na stole téma spolupráce s najsilnejším politickým subjektom v parlamente. "Na stretnutí sme sa rozprávali o spolupráci a aj o tom, že Smer bude z povolebnej koalície výlučený. Nadobudol som dojem, že nie je záujem dávať zmienku o povolebnom vylúčení Smeru do textu dohody a že to bol dôvod, prečo k dohode neprišlo a v tomto duchu som sa aj verejne vyjadril," prezradil Sulík.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Sulík statusom upozorňoval na nesprávny výklad vyjadrenia ohľadom spolupráce so Smerom. Napokon v závere uznáva, že obidvaja sa vyjadrili v duchu odmietavého postoja ku spolupráci so stranou Smer.

Na tlačovkách bez liberálov a obyčajných ľudí

Už v priebehu leta sa opoziční a mimoparlamentní politici začali spolu schádzať na tlačových konferenciách. No vždy na nich chýbali predstavitelia krídla "starej" opozície v podobe predsedov SaS a OĽaNO. S Andrejom Kiskom mal napríklad už ohľadom účasti na spoločnej tlačovej konferencii mierny konflikt aj sám Igor Matovič.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ten tiež nemá v úmysle sa pridať k paktu o neútočení. "Vôbec netúžime byť súčasťou nejakého paktu, ktorého jediným výsledkom je to, že za dva mesiace ide KDH podviesť svojich vlastných voličov," vyhlásil Igor Matovič. "Uvidíme," odpovedal na to, či sa už vzťahy medzi ním a bývalým prezidentom Andrejom Kiskom dali do normálu.