Hrozí Kočnerov útek, varuje poslanec Rajtár: Výpoveď v Bratislave má byť súčasťou plánu

BRATISLAVA - Jozef Rajtár zo strany SaS dnes podal trestné oznámenie v súvislosti s medializovanou komunikáciou cez aplikáciu Threema, ktorými sa rozširuje vyšetrovanie lustrácie novinárov. Podľa jeho slov mal Marian Kočner monitorovať nielen jeho, ale aj ďalšie osoby. Okrem toho vyjadril obavu, že Kočner by sa mohol v súvislosti s jeho blížiacou sa výpoveďou pokúsiť ujsť, keďže má okolo seba ľudí, ktorí to dokážu zariadiť.

Marian Kočner má už o niekoľko dní vypovedať v Justičnom paláci v Bratislave. Kočner a jeho advokáti sú presvedčení, že v Leopoldove ich odpočúvajú. Na súde v Pezinku kvôli bezpečnostnému riziku vypovedať nemôže. Poslanec Jozef Rajtár sa obáva, že sa Kočner pokúsi prostredníctvom svojich kontaktov ujsť. Zároveň podal trestné oznámenie v dvoch veciach, ktoré súvisia s monitorovaním jeho osoby.

Rajtár sa obáva, že Kočner by mohol ujsť

Marian Kočner má byť vypočúvaný 9. septembra v Justičnom paláci v Bratislave. Rajtár spomenul Norberta Bodora a Jaroslava Haščáka, s ktorými mal Kočner údajne dohadovať spôsob, akým ovládať políciu či vyšetrovateľov. „Či sa dopátrame k finálnym objednávateľom vraždy, ďalších trestných činov, alebo lustrácií vo veľkej miere závisí od výpovede Mariana Kočnera, od toho či vôbec bude vypovedať, alebo nebude, alebo akým spôsobom bude vypovedať,“ uviedol Rajtár.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Podľa Rajtára však existujú obavy, že Kočner by sa pokúsil ujsť. „Hrozí, že potenciálne bude zmarené vyšetrovanie Mariana Kočnera a tieto osoby, ktoré sú na slobodne vedia zmarenie vyšetrovania zariadiť. Potenciálne môže hroziť aj útek Mariana Kočnera.“ Podľa Rajtára by mal Kočner vypovedať v Pezinku, kde sídli Špecializovaný trestný súd. Kvôli bezpečnostnému riziku sa tak nestalo. „Kočner povedal, že bude vypovedať výlučne v Bratislave, čo by samé o sebe nebolo zvláštne, lebo Kočner je špecifický a môže si klásť podmienky,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Závažné však podľa Rajtára je, že riaditeľstvo ZVJS, ktoré má na starosti prevoz Kočnera, vydalo varovanie predtým, aby vypovedal v Pezinku. „Oficiálne povedali, že je riziko, aby vypovedal v Pezinku. Riaditeľstvo konalo v súlade s tým, čo chcel Marian Kočner. Riaditeľom ZVJS je Milan Ivan, ktorý nedávno robil pre firmu, ktorá je napojená na Norberta Bodora. Myslím, že to nebude ani popierať.“

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Trestné oznámenie

Jozef Rajtár zároveň podal trestné oznámenie na generálnu prokuratúru v súvislosti s nedávno zverejnenou komunikáciou cez aplikáciu Threema Mariana Kočner, a to hlavne na dve závažné skutočnosti. „Kočner mal organizovať na základe môjho e-mailu a čísla môjho telefónu potenciálne monitorovanie mojich mailov a telefónu. Aj z minulej komunikácie a ďalších skutočností vieme, že veci, ktoré robil cez políciu robil cez osobu Norberta Bödör,“ uviedol a pripomenul, že v minulosti podal trestné oznámenie aj na bývalého policajného šéfa Tibora Gašpara v súvislosti s lustráciou novinárov.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

„Polícia vážne stíha okolnosť, že cez osobu Norberta Bödöra sa malo lustrovať obrovské množstvo novinárov na žiadosť Mariana Kočnera,“ povedal s tým, že toto je niečo podobné. „Monitorovanie osoby, v mojom prípade poslanca Národnej rady SR, pravdepodobne tiež cez osobu Norberta Bödöra. Zdôrazňujem, že nejde len o moju osobu,“ uviedol s tým, že je zjavné, že šlo o rutinnú záležitosť. „Pravdepodobne veľké množstvo osôb vrátane novinárov, prokurátorov a ďalších záujmových osôb bolo monitorovaných.“ Podľa Rajtára sa tak mohlo diať buď prostredníctvom polície, alebo mali ľudia okolo Bodora k dispozícii špeciálne prístroje na odpočúvanie.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

„Toto všetko musí polícia veľmi seriózne prešetriť.“ Druhou okolnosťou, ktorú Rajtár vyzdvihol, je, že podľa komunikácie z Threemy mal Kočner údajne dohadovať krivé obvinenie Jozefa Rajtára a stíhanie za vymyslený trestný čin. „Ak všetko klapne a policajti budú poslúchať, do pár dní ma mali stíhať za vymyslený trestný čin. Dávam preto aj trestné oznámenie za krivé obvinenie od Mariana Kočnera,“ uviedol Rajtár s tým, že už v minulosti sa Kočner pokúsil rovnakým spôobom zaastrašiť viacerých ľudí.