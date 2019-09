Tragédia nášho školstva: Učitelia veria konšpiráciam aj Kočnerovým poskokom, odporučili by ich aj žiakom

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre projekt People to people, na ktorý upozornil v blogu Jakub Goda. Najviac učiteľov by svojim žiakom odporučilo portál Aktuality či Hospodárske noviny, hneď na treťom mieste sú však Hlavné správy, ktoré využívajú politici ako Ľuboš Blaha či bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, dokonca aj obvinený z objednávky vraždy Marian Kočner.

Tradičné médiá predbehol aj konšpiračný Zem a Vek Tibora Rostasa. Prieskum bol robený na reprezentatívnej vzorke 523 učiteľov 2.stupňa základných škôl z celého Slovenska. Presné znenie otázky v priekume bolo: „Ak by ste mali svojim žiakom odporučiť médiá, kde môžu nájsť dôveryhodné informácie o tom, čo sa deje doma a vo svete, ktoré z nasledujúcich médií (či už v tlačenej alebo internetovej podobe) by ste svojim žiakom odporučili?”

Medzi dvanástimi médiami, ktoré učitelia v rámci prieskumu hodnotili, sú aj ďalšie dezinformačné portály ako slobodnyvysielac.sk či infovojna.sk.

Prieskum bol, podľa informácii agentúry Focus, realizovaný v júni tohto roka na vzorke 523 učiteľov druhého stupňa základných škôl, ktorí posudzovali stupeň dôveryhodnosti dvanástich vybraných médií.

Hlavné správy v Kočnerovej Threeme​

V rozšifrovanej komunikácii Mariana Kočnera sa má nachádzať aj správa o Hlavných správach, ktorú písal Alene Zsuzsovej, ktorá je tiež obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. „Kukni, čo som vymyslel. Zajtra k tomu vyjde komentár v Hlavných správach a na Netkách. A to som dal do tabuľky prehnané (dvojnásobné) počty. A vidíš aká pi** nič to bolo. Celé ich protesty. Pôjde to aj do TA3. A takto to ľudia POCHOPIA. Jednoduché a prehľadné. AVE Ja.“ napísal Kočner svojej volavke 10. marca 2018.

Alena Zsuzsová odpísala: „Ja sa z teba poj***. pi** ešte nakoniec ty budeš ten, kto im zachráni riť.“ On reagoval: „A dám reklamu Hlavné správy aj na budovu Technopolu. Slniečkárov dzigne.“ Hlavné správy aj Netky zverejnili, presne tak, ako Kočner čakal, článok prebratý z portálu Datel.sk, ktorý spravuje Peter Tóth. Práve Tóth poskytol Kočnerov mobil vyšetrovateľom. Urobil však až päť mesiacov po vražde novinára Jána Kuciaka.