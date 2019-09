Chorá mama, zúfalá rodina a pokazená dovolenka: Jankovská v justícii ostáva, stavia sa do role obete

BRATISLAVA - Štátna tajomníčka Monika Jankovská skončila. Včerajšia tlačovka však nebola len o jednoduchom oznámení. Jankovská začala širokým úvodom a vysvetľovaním. Svoju vinu poprela. Odstúpila najmä kvôli tlaku na jej rodinu. Inak by vo funkcii zotrvala.

Niekoľkotýždňová kauza okolo Moniky Jankovskej, ktorú Kočner v komunikácii so Zsuzsovou označoval ako „svoju opičku“, je zdá sa, na konci. Jankovská včera oznámila, že sa vzdáva postu štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti, na ktorom pôsobila osem rokov. Neobišla sa však bez útokov na médiá, sudcov, ale aj prezidentku. Ak by neboli vyvíjané tlaky na jej rodinu, ešte stále by v kresle štátnej tajomníčky sedela. Sudcovského talára sa však nevzdá.

Chceli ste moju verejnú popravu, tak ju tu máte

Jankovská označila snahu zbaviť ju postu štátnej tajomníčky za úbohú. Spomenula aj protesty Igora Matoviča, ktoré považuje len za vykrikovanie a cirkus. Označila ho za psychicky naruešný poslanec z Trnavy. „Výsledkom tohto cirkusu má byť odvolávanie pána premiéra v parlamente,“ povedala. Po dlhom úvode zaujala jasné stanovisko, aj keď to považuje za špinavú a cielenú kampaň voči jej osobe.

„Vzhľadom na tieto udalosti, ktoré sa hlbokým spôsobom dotýkajú predovšetkým mojej rodiny, sa vzdávam funkcie štátnej tajomníčky. Chceli ste moju verejnú popravu aj prostredníctvom nepodložených informácií a mediálneho lynču, tak ju tu máte,“ povedala. Dôvodom odstúpenia však bol tlak vyvíjaný na jej rodinu. Jankovská uviedla, že ona tlaky zvláda, jej rodina však nie. Inak by neodstúpila.

Aj naďalej sudkyňou

Naďalej však ostáva vo funkcii sudkyne krajského súdu. Podľa nej je bezpredmetné, či to ovplyvní dôveru v justíciu, alebo nie. „Dôveryhodnosť justície robia súdne rozhodnutia. Sudca nemá právo štrajkovať, politicky sa vyjadrovať, nemá právo v podstate na nič. Je to v zákone. Jediné, čo môže za sudcu hovoriť, sú jeho súdne rozhodnutie. Či sa zlepší, alebo zhorší dôveryhodnosť justície mojím návratom do talára, je absolútne bezpredmetné,“ povedala rázne.

Odstupujem kvôli tlaku na rodinu

Včerajšia tlačovka bola prvou oficiálnou reakciou na medializovanú komunikáciu. Jankovská bola na vopred plánovanej dovolenke so sestrou a hneď na to ochorela. Rozprávala aj o tlaku na jej rodinu. „Celý tento mediálno-politický cirkus sa hlboko dotýka mojej rodiny, mojich synov, mojej matky, ktorí nemajú absolútne nič spoločné s politikou,“ uviedla s tým, že novinári navštívili jej 80-ročnú chorú matku v mieste jej bydliska. „Naozaj to nepovažujem za etické,“ povedala.

„Keby nebol vyvíjaný talk na moju rodinu, tak sa funkcie nevzdám.“ Dovolenku absolvovala so svojou sestrou Andreou Haitovou, ktorej NAKA takisto zaistila mobilný telefón. Haitová pôsobí na Krajskom súde v Bratislave a bola pri rozhodovaní v kauze zmenky. Jankovská uviedla, že sa na dovolenke krátko bavili aj o Kočnerovi. Povedala jej, že ani ona Kočnera nepozná. „Dovolenka bola pomerne nepríjemná, lebo mi novinári zasielali otázky aj tam,“ povedala. Čelila aj otázkam ohľadom jej údajného vzťahu s Fedorom Flašíkom, ktorý má ku Kočnerovi blízko. Zopakovala, že sa s ním poslednýkrát videla v januári. „Nie nemám s pánom Flašíkom žiadny vzťah.“ Flašík navštevuje Kočnera vo väzení.

Osoba menom Monika Jankovská

Marian Kočner si mal vymeniť s Jankovskou vyše tisíc správ. „O tomto ja neviem, že si Marian Kočner vymenil tisíc správ s osobou, ktorá je v mobile uložená ako Monika Jankovská. Ja tieto informácie nemám. Vy ich máte?“ pýtala sa Jankovská napriek tomu, že informácia bola viackrát medializovaná. „Ja ich nemám. Ja ich mám len z toho, že malo byť tisíc správ medzi mnou a ním, ale vy ste povedali s osobou uloženou ako Monika Jankovská. O tomto ja vôbec neviem,“ dodala. Nepozná ho, nekomunikovala s ním.

Útok na prezidentku

Jankovská sa obula aj do prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá uviedla, že je neobhájiteľné, aby ostala vo funkcii štátnej tajomníčky. „Pani prezidentka, ktorá točila predvolebné videá s Kočnerovým bratom?“ reagovala na Čaputovej slová. „Určite neodstupujem z dôvodu, že na môj odchod vyzvala pani prezidentka,“ dodala, zopakovala dôvody odchodu i to, že ju do toho nikto netlačil a rozhodla sa sama.

Tóth mohol s telefónom manipulovať

Jankovská na úvod vysvetľovala medializované veci. Zopakovala, že Kočnera nepozná a ani s ním nekomunikovala. „Ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb, nijako,“ zdôraznila. „Mobilný telefón mi nebol odňatý. Za prítomnosti práslušníkov polície a nezaujatej osoby som svoj mobilný telefón dobrovoľne vydala, rovnako aj všetky prístupové kódy, a to z dôvodu, že nemám čo tajiť,“ objasňovala ďalej.

Ohľadom komunikácie Jankovskej s Kočnerom, ktorá bola získaná z mobilu Kočnera, uviedla, že telefón bol najmenej tri mesiace v dispozícii elitného siskára Petra Tótha. „V priebehu týchto troch mesiacov mohol mať k dispozícii telefón aj niekto iný, to nevieme. Pýtam sa, ako trestná sudkyňa, kde je garancia, že s týmto mobilným telefónom nebolo manipulované? Či už samotným Petrom Tóthom, aleo inými osobami,“ povedala. Komunikáciu, ktorá nebola uznaná ako dôkaz spochybnila. Je to podľa nej bezprecedentné zastrašovanie sudcov. Označila to za svinstvo i mediálny lynč. Uviedla však, že Threemu v telefóne má nainštalovaný.

Zákaz zverejňovania jej tváre

Na záver tlačovky oznámila, že si neželá zverejňovanie tváre a osobných údajov. „V zmysle §34 ods. 7 z. 385/2000 o sudcoch a prísediacich dňom, kedy ma vláda odvolá z funkcie štátnej tajomníčky nedávam súhlas na zverejňovanie mojej tváre, môjho bydliska, mojich osobných údajov, ako aj mojej rodiny a rodinných príslušníkov.“

Stretnutia pred tlačovkou

Jankovská sa pred tlačovkou stretla aj s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom. Pýtala sa ho na jeho medializované tvrdenia. „Môžem deklarovať, že pán minister mi uviedol, že rozhodnutie, či sa vzdám funkcie štátnej tajomníčky, alebo nie, ponecháva len a čisto na mne,“ povedala. To, čo bolo povedané v médiách, bolo podľa nej prekrútené. „Pán minister na mňa žiadnym spôsobom netlačil,“ uviedla s tým, že Gál to rešpektoval. Okrem neho sa stretla pol hodinu pred tlačovkou aj s premiérom Petrom Pellegrinim a šéfom Smeru Robertom Ficom. „Oznámila som im, že sa vzdávam funkcie štátnej tajomníčky. Rešpektovali moje rozhodnutie.“

Na mimoriadnej schôdzi trváme

Opozícia však aj napriek odstúpeniu Jankovskej trvá na piatkovej mimoriadnej schôdzy, na ktorej sa pokúsia odvolať vládu Petra Pellegriniho. Mimoriadna schôdza je potrebná podľa hnutia OĽaNO, strany SaS, aj strany Za ľudí. Premiér Peter Pellegrini tak bude v piatok čeliť v parlamente odvolávaniu. Potvrdili to predstavitelia OĽaNO s tým, že svoje podpisy pre iniciovanie parlamentnej mimoriadnej schôdze nestiahnu ani poslanci za opozičné SaS a Sme rodina.

„Pellegrini z pozície predsedu vlády odmietol vyvodiť zodpovednosť, využiť svoju kompetenciu a odvolať štátnu tajomníčku, hoci mohol a mal, a preto sa bude konať mimoriadna parlamentná schôdza,“ skonštatoval Matovič. Tým, že Jankovská odstúpila z funkcie, sa podľa jeho slov „nezmyl Pellegriniho hriech, pretože v čase, keď mal buchnúť po stole, strčil hlavu do piesku“.

Zaistený telefón

Štátnej tajomníčke Monike Jankovskej ešte vo štvrtok 22. augusta podvečer zadržali mobilný telefón v súvislosti s možnou komunikáciou s Kočnerom pomocou aplikácie Threema. Správ malo byť viac ako tisíc. Okrem Jankovskej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom. Denník N priniesol informáciu, že ide o prokurátora Bystríka Paloviča, sudkyne Zuzanu Maruniakovú, Miriam Repákovú, ako aj o sestru Jankovskej, krajskú sudkyňu Andreu Haitovú.

Podľa údajnej komunikácie z aplikácie Threema, mal mať Marian Kočner vplyv na ministerstvo spravodlivosti cez štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. Kočner v komunikácii spomínal aj odídenkyňu z Mosta-Híd Luciu Žitňanskú, ktorú prezýval Mumla. „Mumla ide do p..e. To je najväčší úspech. Tá k...a mi išla po krku. Žitňanská. Miesto mumlavej nech dôjde ktokoľvek, bude ministerstvo riadiť Monika Jankovská. A to je moja opička,“ písal vtedy Zsuzsovej Kočner.