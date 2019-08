Saková: Lustrácie sú širokospektrálna téma, nie sú len záležitosťou MV SR

BRATISLAVA - Nezákonné lustrácie sú širokospektrálna téma, netýkajú sa len registrov v rámci Ministerstva vnútra (MV) SR. Povedala to šéfka rezortu vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v súvislosti s lustráciami viacerých osôb v policajných registroch, ktoré vyšli na povrch pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa ministerky bude aj do budúcna potrebné riešiť kontrolné mechanizmy v tejto oblasti.

"Operatívne sme prijali opatrenia, ktoré sme mohli, v krátkom čase aj so šéfom inšpekcie a s prezidentom Policajného zboru. Problematika lustrácií je však trošku širokospektrálnejšia," skonštatovala Saková. Vysvetlila, že od roku 2006 sa hovorí o informatizácii a digitalizácii spoločnosti. Ministerstvo vnútra sa podľa jej slov s referenčnými registrami otvorilo iným inštitúciám, ako sú napríklad advokáti či notári.

Aj preto bude potrebné lustrácie riešiť do budúcna. "Bude to troška ťažšie, ale, samozrejme, musíme zapracovať aj nejaké postupy a kontrolné mechanizmy na to, aby sme kontrolovali celé široké spektrum ľudí, ktorí s týmito informáciami nakladajú," vysvetlila. Na otázku, či už za svojho predchádzajúceho pôsobenia v rezorte nemala informácie o spolupráci vysokých štátnych predstaviteľov s osobami podozrivými z trestných činov, odpovedala, že sa vždy venovala skôr civilnej časti rezortu.

Poukázala na to, že už vtedy sa snažili riešiť prevenciu aj v súvislosti s lustráciami. Na otázku, či sa stretla s Marianom K., odpovedala, že nie. V kauze lustrácií novinárov je vedené trestné stíhanie pre prečin zneužívania právomocí verejného činiteľa a prečin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.

Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite inšpekcie ministerstva vnútra. Úrad špeciálnej prokuratúry tiež informoval, že okrem novinárov boli lustrovaní aj niektorí prokurátori.