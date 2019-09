AKTUÁLNE Kauza vraždy novinára: Obvinený Andruskó by mal vypovedať ako svedok

Prokurátor tak teoreticky môže vec uzavrieť dohodou o vine a treste alebo podmienečne zastaviť trestné stíhanie. Informoval o tom Rozhlas a televízia Slovenska.

Zoltán Andruskó od začiatku s políciou spolupracuje. Polícia ho najskôr označila za sprostredkovateľa vraždy, podľa vlastnej výpovede dostal objednávku od Aleny Zsuzsovej, ktorá ju mala od Mariána Kočnera. Andruskó ju posunul údajným vykonávateľom, Tomášovi Szabóovi a Miroslavovi Marčekovi, ktorý sa priznal, že strieľal.

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú popravili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018. V prípade v súčasnosti figuruje päť už spomínaných obvinených - Alena Zsuzsová, Miroslav Marček, Marian Kočner, Tomáš Szabó a Zoltán Andruskó. Obžaloba by podľa prokurátora mala byť podaná už v priebehu nasledujúcich pár týždňov, do 27. novembra. Práve v tom čase štvorici s výnimkou Kočnera končí väzba a nemuselo by sa žiadať o jej predĺženie.