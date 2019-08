Drsný odkaz šéfa Smeru! Návrh nepodporíme, Kalavská by mala zvážiť svoju politickú budúcnosť

BRATISLAVA - Zdá sa, že situácia okolo stratifikácie nemocníc sa vyostruje stále viac. Šéf Smeru Robert Fico pred dnešným rokovaním vlády poslal ministerke zdravotníctva jasný odkaz. Mala by uvažovať o svojej politickej budúcnosti v prípade, ak jej návrh neprejde. Smer aj naďalej trvá na tom, že jej návrh nepodporí.

Predseda Smeru Robert Fico trvá na tom, že Smer-SD nepodporí reformu nemocníc v podobe obyčajného zákona. Ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej odkázal, že má držať dohodu a ak jej návrh neprejde, mala by uvažovať o svojej politickej budúcnosti.

Kalavská by mala uvažovať o politickej budúcnosti

Nie celkom rozumie zmene jej postoja. Podľa Fica zmenila Kalavská názor zrejme po rozhovore s niekým. Doslova povedal, že by mala menej počúvať Druckera. Akékoľvek rokovania s ním ale Kalavská v pondelok odmietla. Fico Kalavskej odkázal, že nemá rád, keď si s ním najprv niekto podá ruku a potom ju opľuje.

„Používame na to pekný pojem, že stratifikácia, ale v podstate ide o zatváranie nemocníc. Ja som predseda ľavicovej strany a myslím si, že vo Svidníku ľudia platia rovnakú daň ako v Bratislave. Nie je to pre mňa reforma, ktorú by som vnímal ako reformu,“ uviedol Fico pre TV JOJ pred ministerstvom práce, kde bol rokovať s ministrom práce Jánom Richterom.

„Ak predloží tento zákon v podobe obyčajného zákona, my ho v žiadnom prípade nepodporíme,“ uviedol Fico s tým, že ak ministerka „predloží zákon a niečo jej neprejde, bude musieť pouvažovať o svojej politickej budúcnosti,“ doplnil Fico.

Rezort zdravotníctva momentálne možnú demisiu nekomentuje

Ministerstvo zdravotníctva možnú demisiu Kalavskej, ktorá sa niekoľkorát spomínala, zatiaľ nebude komentovať. „Sme za to, že zameriavať sa v stratifikácii na oblasť odchodu ministerky zdravotníctva a odsúvanie podstaty problematiky – teda zlepšenie podmienok zdravotníctva a kvalitnejšiu liečbu pre pacientov, nie je správne,“ uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu Eliášová. Pred júlovým stretnutím s Ficom však Kalavská demisiu nevylúčila. „Áno, zvážila by som to,“ odpovedala vtedy ministerka Kalavská na otázku, či je podľa nej reforma nemocníc taký zásadný bod, kvôli ktorému by v prípade Ficovho nesúhlasu zvažovala demisiu.

Kalavská na to, či by odstúpila z funkcie, neodpovedala jasne ani v televíznej relácii. „Počkáme si, čo bude a podľa toho sa budem rozhodovať,“ povedala. Legislatívna rada vlády v utorok odobrila návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikácie. Kalavská predložila materiál na rokovanie formou novelizácie súčasnej legislatívy a nie ústavného zákona, ako to od nej žiadal Robert Fico.

Smer návrh v podobe obyčajného zákona nepodporí

Smer-SD už povedal, že návrh v podobe obyčajného zákona nepodporí. Vládny Most-Híd avizoval, že ho podporiť chce. SNS chce počkať na stanovisko Smeru-SD na zasadnutí Koaličnej rady. Podporu stratifikácii v podobe obyčajného zákona zatiaľ avizovala opozičná SaS. Hnutie Sme rodina sa k návrhu vyjadrí až vtedy, keď bude známa finálna verzia. OĽaNO si myslí, že ak Smer-SD nepodporí návrh vlastnej ministerky, mala by Kalavská podať demisiu. ĽSNS vníma nepredloženie v podobe ústavného zákona negatívne.

Navrhovaná reforma nemocníc ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Projekt by mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. Cieľom je podľa ministerstva zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.