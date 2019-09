Saková: Cyklisti nad 15 rokov by nemuseli nosiť prilby, vyššie pokuty za telefonovanie za volantom

Denisa Saková

Zdroj: SITA/Jana Birošová

BRATISLAVA - Cyklisti nad 15 rokov by nemuseli nosiť prilby. Predpokladá to novela zákona o cestnej premávke. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) však zdôraznila, že je to vecou bezpečnosti každého jedného cyklistu. Chcú preto na nich apelovať, aby na bezpečnosť prihliadali. Novelou sa zvýšia pokuty za telefonovanie za volantom.