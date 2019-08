Odborná diskusia sa pri reforme nemocníc zmenila na politickú, tvrdí analytik INESS

“Začalo to pritom dobre - reforma bola pripravená na solídnej štartovacej úrovni, dokonca s pomocou svetovo uznávaných zahraničných konzultantov, a mala veľmi širokú podporu,” pripomenul v súvislostí s návrhom novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Ten v stredu odobrila vláda, boli však z neho vypustené pasáže týkajúce sa reformy nemocníc a ostali v ňom časti o následnej zdravotnej starostlivosti.

Ako ďalej uviedol, bol by to prvý pokus od roku 2004 riešiť problémy slovenského zdravotníctva komplexne. “Bohužiaľ, stalo sa presne to, čoho sa mnohí obávali - odborná diskusia sa zmenila na politickú, a to nikdy nedopadne dobre,” zhodnotil Vlachynský. Analytik vníma kriticky aj samotné schválenie zákona. Toto je už len symbolický kvet položený na rakvu stratifikácie. Zomrela v momente, keď sa z nej niektorí politici pokúsili urobiť ústavný zákon, uviedol Vlachynský. Stratifikácia podľa neho bola prakticky jediným pokusom o nejakú komplexnú reformu v zdravotníctve za dvanásť rokov vlády Smeru. Analytik pripustil, že v roku 2011 bola ešte lieková reforma. “Ale to bolo počas krátkeho intermezza Radičovej vlády,” konštatoval.

Novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ministri v stredu schválili, reformu nemocníc však z nej vypustili. Ako po rokovaní vlády uviedol premiér Peter Pellegrini, ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská by mala využiť ďalší mesiac na to, aby sa stretla so všetkými odborníkmi a poslancami všetkých strán a ešte raz im vysvetlila, o čo v reforme ide. Šéfka rezortu po vláde konštatovala, že má projekt stále nádej na schválenie. "Je tu priestor pre to, aby som presvedčila politických partnerov," povedala ministerka. Upozornila tiež, že v súčasnosti živelná stratifikácia prebieha.

"Máme ešte stále čas, aby sme, v prípade, že sa na tom nakoniec dohodneme, predložili zákony súvisiace s reformou slovenského zdravotníctva 27., myslím septembra, na rokovanie Národnej rady s tým, aby sme prvé čítanie a druhé čítanie ešte stihli v tomto roku a príslušné opatrenia by mohli začať platiť od 1. januára 2020," povedal Pellegrini. Premiér ďalej informoval, že zákon bol schválený bez častí, ktoré hovoria o reforme zdravotníctva. "Nakoľko ten zákon obsahoval množstvo ďalších dobrých vecí, ako je následná zdravotná starostlivosť," dodal.

"Ak sa prijme stratifikácia ako reforma v parlamente, každý jeden poslanec, čo tam sedí, každý minister, čo ten zákon posunie ďalej, súhlasí s tým, aby bolo naše zdravotníctvo riadené, aby nebolo živelné, a aby sme neboli na chvoste v rámci kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti," povedala Andrea Kalavská po rokovaní vlády.

Pri dlhodobej starostlivosti, ktorá v rámci zákona prešla, by mal byť dopad na rozpočet vo výške 30 miliónov eur. Ministerka informovala, že o týchto peniazoch rokovala s ministrom financií Ladislavom Kamenickým aj premiérom. "Tieto peniaze sa vyčlenia, a teda účinnosť zákona o následnej starostlivosti bude od 1. januára 2020," povedala ministerka zdravotníctva. Kalavská si myslí, že ide o prvotné zainvestovanie, ktoré bude postupne prinášať šetrenie.