Hlava ministerky je stále v hre! Reforma zdravotníctva narazila v Smere, čaká sa na Pellegriniho

BRATISLAVA - Pred vyše mesiacom sa začalo debatovať o veľkej reforme nemocníc, o tzv. stratifikácii. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská predložila rozsiahlu reformu, ktorú sa rozhodli podporiť opoziční aj koaliční poslanci. Šéf Smeru Robert Fico si však dal jednu podmienku. Šéfka rezortu ho musí predložiť ako ústavný zákon. Spočiatku to vyzeralo ako reálna možnosť, Smer vyjadril návrhu podporu. Kalavská však pred pár dňami uviedla, že stratifikáciu nemocníc ako ústavný zákon nepredloží. Smer ho tým pádom nepodporí. Premiér a ministri by mali stratifikáciu riešiť na prvom poprázdninovom rokovaní vlády. V hre je ešte stále demisia ministerky. Zatiaľ sa k nej však nevyjadruje.

Zdá sa, že stratifikácia nemocníc neprejde tak ľahko. Na začiatku avizovali podporu zmeny zákona opoziční aj koaliční poslanci. Problémom však bola Ficova podmienka, že zmena musí byť predložená ako ústavný zákon. Kalavská s tým spočiatku súhlasila, no zákon dostala so stovkou pripomienok. Nakoniec sa rozhodla, že ho v tejto forme na vláde nepredloží, uvažuje o viacerých alternatívach. V hre môže byť aj jej demisia. Slovenská lekárska komora ju včera vyzvala, aby stratifikáciu nepodporila ani ako ústavný, ani ako obyčajný zákon.

Lekári vyzvali Kalavskú, aby zákon nepredkladala vôbec

Slovenská lekárska komora vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby projekt o reforme zdravotníctva nepredkladala ani formou ústavného, ani formou obyčajného zákona. Uviedol to prezident SLK Marian Kollár. Podľa názoru šéfa SLK ani ústavný, ani obyčajný zákon nie je dostatočne odborne pripravený na to, aby mohol byť predložený do parlamentu.

„Ústavný zákon preto, lebo je celý nezmyslom a návrh obyčajného preto, lebo nikto nevie, ako ministerstvo zapracovalo pripomienky, a keďže celý čas od jeho pripomienkového konania bol venovaný návrhu ústavného zákona, či vôbec nejaké pripomienky boli zohľadnené a či sa nimi vôbec niekto na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR zaoberal,“ konštatoval.

Ukončite politické ťahanice

SLK vyzvala nielen Kalavskú, ale aj politické strany a premiéra Petra Pellegriniho, aby „ukončili politické ťahanice“ týkajúce sa stratifikácie a začali sa venovať pacientovi. Kollár sa vyjadril aj k možnej demisii šéfky rezortu zdravotníctva. Podľa jeho slov by takýto krok nebol správny, pretože do volieb ostáva už len niekoľko mesiacov.

Možnú demisiu rezort nekomentuje

Ministerstvo zdravotníctva možnú demisiu Kalavskej, ktorá sa niekoľkorát spomínala, nebude komentovať. „Sme za to, že zameriavať sa v stratifikácii na oblasť odchodu ministerky zdravotníctva a odsúvanie podstaty problematiky – teda zlepšenie podmienok zdravotníctva a kvalitnejšiu liečbu pre pacientov, nie je správne,“ uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu Eliášová. Pred júlovým stretnutím s Ficom však Kalavská demisiu nevylúčila. „Áno, zvážila by som to,“ odpovedala vtedy ministerka Kalavská na otázku, či je podľa nej reforma nemocníc taký zásadný bod, kvôli ktorému by v prípade Ficovho nesúhlasu zvažovala demisiu.

Legislatívna rada odobrila pôvodný návrh

Zatiaľ nie je isté či a v akej forme sa zmena zákona na rokovaní vlády objaví. „Ministerstvo zdravotníctva si splnilo všetky náležitosti a predložilo na rokovania v súlade s pravidlami legislatívneho procesu. Aktuálne je materiál prerokovaný na legislatívnej rade vlády,“ povedala Eliášová. Formu ústavného zákona nakoniec Kalavská odmietla potom, čo dostala návrh ústavného zákona s vyše sto pripomienkami.

Legislatívna rada vlády včera odobrila návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikácie z dielne ministerstva zdravotníctva. Šéfka rezortu Andrea Kalavská predložila materiál na rokovanie formou novelizácie súčasnej legislatívy. Šéfka rezortu návrh reformy pôvodne predložila ako novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Predseda strany Smer však dal následne Kalavskej podmienku, že takáto zmena sa musí realizovať formou ústavného zákona. Kalavská v nedeľu oznámila, že tak neurobí. Legislatívna rada vlády sa tak zaoberala jej pôvodným návrhom.

Politikárčenie pacientovi nepomôže

O tzv. stratifikácii sa ešte malo diskutovať. Kalavská to uviedla v pondelok pred rokovaním Hospodárskej a sociálnej rady SR. Zároveň potvrdila, že projekt nebude mať formu ústavného zákona. Tiež poznamenala, že s Robertom Ficom si „vydiskutovali náležitosti, ktoré si potrebovali vydiskutovať“. Pripustila, že je zmierená s tým, že reformu poslanci Smeru nepodporia. Ako dodala, cieľom celej stratifikácie bolo pomôcť slovenskému zdravotníctvu, hlavne ústavnej zdravotnej starostlivosti. „Politické vytĺkanie kapitálu, alebo politikárčenie už vonkoncom neprospeje slovenskému pacientovi,“ uzavrela.

Na reformu nie je vhodný čas

Šéfka zdravotníctva si plne uvedomuje, že nie je vhodný čas na prijímanie tak zásadných reforiem, akou je napríklad stratifikácia. „Faktom ale je, že rezort na stratifikácii pracuje dlhodobo a pedantná príprava si vyžadovala svoj čas. Materiál prešiel tak odbornou ako aj politickou verejnosťou a bol skonzultovaný na všetkých úrovniach. Andrea Kalavská ako šéfka rezortu zdravotníctva, ak má niesť zodpovednosť za rezort, musí mať aj nástroj, ako situáciu riešiť,“ uviedla Eliášová.

Najväčšia reforma zdravotníctva za posledných 15 rokov

Mala to byť najväčšia reforma zdravotníctva podľa dánskeho vzoru za posledných 15 rokov. Uviedla ešte v júli ministerka zdravotníctva. „Slovenský pacient je v porovnaní s ostatnými štátmi Únie častejšie hospitalizovaný, ale výsledok tomu nezodpovedá. Je tu zlý manažment pacienta,“ povedala Kalavská v júli.

„Vyžaduje si to veľkú, rozsiahlu zmenu, nie iba kozmetickú. Porovnávali sme systémy ústavnej starostlivosti všetkých krajín západnej Európy, najmä severských krajín. Chceme robiť reformu podobne, ako ju robili v Dánsku, kde s ňou začali v roku 2004 a už teraz sa ukazuje, že výrazne klesli odvrátiteľné úmrtia, predĺžila sa dĺžka života,“ tvrdila Kalavská.

Fico požadoval, aby stratifikáciu predložili ako ústavný zákon

Iniciatíva ministerky zdravotníctva však narazila na problém. V polovici júla sa stretla so šéfom Smeru Robertom Ficom, ktorý mal k zákonu výhrady. Kalavská prišla do centrály Smeru preto, aby presvedčila Roberta Fica, že reforma je potrebná. Ten predtým uviedol, že nemá o reforme informácie, a preto ju predbežne pozastavil.

Po vyše hodinovom rokovaní sa Kalavská napokon s Ficom dohodla. Smer reformu podporí, no zo stratifikácie nemocníc bude musieť ústavný zákon a na jej schválenie bude potrebný súhlas ústavnej väčšiny.

Kalavská formu zákona prehodnotila, Smer stiahol podporu

Vyzeralo to, že je všetko dohodnuté. Kalavská však nakoniec prehodnotila formu zákona. Potom, čo dostala návrh zákona s vyše sto pripomienkami povedala, že ho ako ústavný zákon nepredloží. Pred pár dňami o tom informoval rezort zdravotníctva. Premiér Peter Pellegrini pripustil, že o forme reformy slovenských nemocníc sa ešte uvažuje a ministerka zdravotníctva v nasledujúcich dňoch pripraví rôzne varianty.

Klub Smeru-SD vzápatí stiahol svoju podporu. Ak ho rezort zdravotníctva predloží ako obyčajný zákon, návrh zákona o stratifikácii nemocníc nepodporí. „Ministerka Kalavská bola informovaná predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom, že ak predloží návrh zákona o stratifikácii nemocníc obyčajným zákonom, poslanecký klub Smeru tento zákon nepodporí,“ uviedol Mažgút. Viac jej k tomu podľa jej slov Fico nepovedal.

Pellegrini situáciu okolo stratifikácie zatiaľ nekomentuje

Premiér Peter Pellegrini situáciu okolo stratifikácie nemocníc zatiaľ nekomentuje. „K téme sa vyjadrí po rokovaní vlády v stredu (21. 8.),“ uviedla jeho hovorkyňa Patrícia Macíková. „Pre mňa je dôležitý výsledok a nie forma. Je to potrebné. Ja sa nechcem dať zastaviť, a ani odborníkov a ľudí, ktorí tomu venovali čas. Aby sa táto potrebná a žiadaná reforma, a dokonca akceptovaná aj odborníkmi, nezastavila na tom, že sa z toho chce robiť politika. Nechajte už na nás, aby sme to vymysleli,“ povedal minulý týždeň v utorok Pellegrini.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši pripomenul, že stratifikácia nezačína v tomto ani budúcom roku. Myslí si, že stále je dosť času na argumentovanie, analyzovanie a vysvetľovanie. „Možno by sme sa skôr mohli ešte v tomto čase povenovať analýze, čo stratifikácia znamená pre reálny dopad na každú nemocnicu a na každého občana najmä vo vzdialených regiónoch,“ povedal.

Rezort spravodlivosti tvrdí, že môže byť zákon protiústavný

Ministerstvo spravodlivosti SR tvrdí, že návrh ústavného zákona o reforme nemocníc je v mnohých článkoch nepresný. Rovnako, že môže spôsobiť nevykonateľnosť určitých ustanovení zákona a v konečnom dôsledku môže byť protiústavný. „Keďže je to dôležitý ústavný zákon, navrhujeme, aby predkladateľ Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR presne vyšpecifikovalo, na ktoré zákony odkazujú jednotlivé ustanovenia ústavného zákona,“ vysvetlila začiatkom augusta hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.

Návrh zákona o reforme slovenských nemocníc, tzv. stratifikácia, mal po medzirezortnom pripomienkovom konaní 99 pripomienok, z toho 43 zásadných. Ústavný zákon o nároku na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti legislatívne predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská 29. júla. Zásadné pripomienky mali najmä odborové združenia, ale aj MS SR.

Konflikt Kalavskej a Smeru musí vyriešiť Smer, tvrdí SNS

Konflikt ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej a Smeru musí vyriešiť strana Smer, tvrdí koaličná SNS. „Počkáme si na stanovisko Smeru-SD na Koaličnej rade,“ uviedla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.

Most-Híd od začiatku tvrdil, že stratifikácia do ústavy nepatrí

Stratifikácia nemocníc podľa strany Most-Híd do ústavy nepatrí. Koaličná strana pripomenula, že tento názor zastávala od začiatku. „Teraz, keď sa ministerka zdravotníctva vrátila k pôvodnému zámeru svojho rezortu, s koaličným partnerom budeme o ňom rokovať,“ uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár

SaS podporí stratifikáciu v podobe obyčajného zákona

Opozičná strana SaS podporí stratifikáciu nemocníc ako obyčajný zákon. Informoval o tom hovorca strany Róbert Buček. „Ak bude stratifikácia predložená v takom znení, ako bola prezentovaná, a nebude mať nečakané nedostatky, v prvom čítaní ju ako obyčajný zákon podporíme,“ uviedol hovorca. Najneskôr do druhého čítania bude podľa neho strana žiadať dopracovanie časového nároku pacienta na jednotlivé výkony ako garanciu dostupnosti zdravotnej starostlivosti občanom po reforme nemocničnej siete.

OĽaNO si myslí, že by mala Kalavská odstúpiť

OĽaNO si takisto myslí, že ak Smer nepodporí návrh vlastnej ministerky, mala by Kalavská podať demisiu. Hnutie tvrdí, že od začiatku komunikovalo tak, že nevyhnutnú reformu nemocničnej siete Slovensko potrebuje, ale musí sa realizovať až po tom, ako ministerstvo zákonne zadefinuje nárok pacienta. „Rovnako ako budú mať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinnosť na svojich oddeleniach dosiahnuť určité počty výkonov, musia aj poisťovne zabezpečiť svojim pacientom výkony, ktoré majú byť stratifikáciou koncentrované do nemocníc vyššieho typu, do určitého termínu,“ vysvetlil poslanec za OĽaNO Marek Krajčí. Inak by podľa neho na reformu doplatil pacient zvýšenými čakacími lehotami.

Hnutie Sme rodina sa k stratifikácii vyjadrí až vtedy, keď bude známa jeho finálna verzia. V tejto chvíli je podľa neho predčasné hovoriť o tom, či ho podporí alebo nie. Uviedla to hovorkyňa strany Michaela Jurcová. Krok rezortu zdravotníctva nepredložiť reformu nemocníc ako ústavný zákon vníma Ľudová strana Naše Slovensko veľmi negatívne. Uviedol to poslanec strany Martin Beluský. Veľké zmeny, akou je reforma nemocníc, by sa pár mesiacov pred voľbami mali podľa strany robiť len so súhlasom celého politického spektra, respektíve ústavnou väčšinou. „Takýto krok hodnotíme ako neschopnosť vlády vyrokovať si podporu u opozície,“ zhodnotil Beluský.

Stratifikácia nemocníc

Navrhovaná reforma ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Pacient má byť podľa Kalavskej nasmerovaný vždy do takého zariadenia, kde mu zabezpečia dostatočnú kvalitu starostlivosti kontrolovanú minimálnym počtom výkonov. Zdravotné poisťovne zmluvne nezabezpečia výkony, ktoré nesplnia stanovené kritériá. Prípadné uvoľnené kapacity v nemocniciach potom využijú na ich vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica dobrá, prípadne na následnú starostlivosť.

Projekt mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia ústavného zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy. Projekt stratifikácie nemocníc bol inšpirovaný zahraničnými konceptmi, v rámci ktorých došlo k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Podľa ministerstva by mala priniesť kvalitnejšiu a bezpečnejšiu starostlivosť pre pacienta, nižší počet opakovaných operácií a hospitalizácií či zlepšenie dostupnosti nemocníc.