FOTO Beblavý a Truban sa dohodli: Toto je nový volebný líder koalície PS a Spolu

BRATISLAVA - Lídrom spoločnej kandidačnej listiny koalície Progresívne Slovensko (PS) a Spolu do parlamentných volieb bude Michal Truban. Programovým lídrom bude Miroslav Beblavý. Oznámili to v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave.

Beblavý poukázal na to, že koalícia sa dohodla na spolupráci pred parlamentnými voľbami a darí sa im to aj po eurovoľbách. "Vieme spolupracovať a zároveň sme odlišní," poukázal Beblavý. Zároveň verí, že spoločná dohoda je najlepším rozhodnutím pre budúcnosť koalície PS a Spolu aj pre Slovensko. Poznamenal, že ich dohoda nie je výsledkom súboja a nemá víťaza, ani porazeného.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Predseda Spolu bude na spoločnej kandidátke koalície programovým lídrom a kandidátom na podpredsedu vlády pre reformy a ministra financií. Truban bude okrem volebného lídra zároveň aj kandidátom koalície na premiéra.

Truban poznamenal, že Slovensko potrebuje veľké činy. "Verím, že Slovensko posunieme výrazne dopredu. Čaká nás ťažké obdobie," uviedol. Podotkol, že v najbližšom čase budú pripravovať kandidačnú listinu a pripravovať aj spoločný program. Ako doplnil, súčasťou dohody sú aj nominácie tieňovej vlády.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Na otázku, či bude koalícia uvažovať aj o spolupráci so stranou Andreja Kiska Za ľudí Truban poznamenal, že sa s bývalým prezidentom rozprávali vo štvrtok (11. júla). Doplnil, že novovznikajúca strana by mala mať úvodný snem na jeseň, a potom sa uvidí, či budú spolupracovať, alebo nie.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Progresívne Slovensko a Spolu spolupracovali už v koalícii napríklad pri májových eurovoľbách, ktoré takto v spojenectve vyhrali. O spolupráci hovoria aj s inými stranami. Pred pár dňami sa dohodli s KDH, ide o pakt o neútočení počas volebnej kampane.

Spolupráca s KDH

Naposledy sa na tlačovej konferencii stretli spolu so stranou KDH, ktorej sa predseda Alojz Hlina zúčastnil tiež. Vtedy podpisovali dohodu, ktorá dostala formálny prívlastok "pakt o neútočení". Išlo o podpísanie zmluvnej predvolebnej spolupráce v rámci programových bodov, na ktorých našli jednotlivé strany politický a ideový prienik.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Dohoda bude zverejnená. Nebudeme na seba útočiť v kampani. Ak by niektorá strana mala vyjadrenie, ktoré by druhá strana považovala za útočné, tak si to vysvetlíme medzi sebou. To je prvý záväzok. Druhý záväzok je, že máme veci, na ktoré máme rôzne názory. Ten záväzok je to, že vidíme niečo viac, čo nás spája. Budeme komunikovať o programových prioritách a aj o tom, čo vo vláde urobiť a budeme hľadať prieniky," okomentoval vtedy zmluvou uzatvorenú spoluprácu predseda Spolu Miroslav Beblavý.