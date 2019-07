VIDEO Oficiálny zrod novej predvolebnej spolupráce: Dohoda Progresívcov, Spolu a KDH je na stole

VIDEO Tlačová konferencia strán PS, Spolu a KDH

Dohoda nemusela vôbec existovať

"Za normálnych okolností by takáto dohoda ani nemusela byť, pretože v normálnej politike by sa lídri mali vedieť dohodnúť bez dohôd," začal tlačovú konferenciu Miroslav Beblavý. "Som rád, že podpisujeme takúto dohodu, no je mi smutno, že niečo takéto musíme podpisovať. V mojom svete je bežné, ak spolupracujeme, nemusíme nič podpisovať. To je to, čo predvádza terajšia koalícia. Snažia sa nás rozdeľovať na viacerých témach, aby boli naďalej korumpovať a vládnuť," uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vojna dvoch svetov

"Nemôžeme tieto dôležité témy ako zdravotníctvo a školstvo nechávať extrémistom, lebo potom to vyzerá tak, ako to vyzerá," Slovo si zobral predseda KDH Alojz Hlina. "Truban spomenul viacero svetov. V jednoom svete sú ľudia ako Harabin či Fico. Majú tam rôznych oligarchov. Je to svet, kde rozdeľujú to, čo nevytvorili a rozkrádajú to, čo vytvorili iní. Je tu však aj druhý breh. Breh ľudí, ktorí majú radi vzdelanie a kultúru. Je to svet kde sa neoperujú zdravé kolená. Je to svet, kde sú podnikatelia, ktorí aj niečo vytvorili. Tento svet sa bude uchádzať o dôveru, bude to možno vojna svetov," uviedol Hlina. "Dnešný podpis dohody považujem za symbolický deň zmeny, ktorá príde," uzavrel Hlina.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Dohoda bude zverejnená. Nebudeme na seba útočiť v kampani. Ak by niektorá strana mala vyjadrenie, ktoré by druhá strana považovala za útočné, tak si to vysvetlíme medzi sebou. To je prvý záväzok. Druhý záväzok je, že máme veci, na ktoré máme rôzne názory. Ten záväzok je to, že vidíme niečo viac, čo nás spája. Budeme komunikovať o programových prioritách a aj o tom, čo vo vláde urobiť a budeme hľadať prieniky," povedal Beblavý.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dohoda je otvorená ďalším hnutiam

"Najbližšie stretnutie by sme chceli mať v auguste. Nechceme však hovoriť verejne o postupe. Tých variácii môže byť viacero," uviedol líder Progresívneho Slovenska Michal Truban. "Ak dosiahneme dostatočný pokrok v programovej zhode, zmluvné strany sa verejne zaviažu, že budú prednostne rokovať medzi sebou aj o dohode o povolebnej spolupráci," píše sa v dohode.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"V texte dohody máme zverejnený text aj o tom, že by mohla vzniknúť aj povolebná spolupráca, no budeme sa o týchto veciach rozprávať v súkromí a v pokoji," povedal Hlina, ktorý nechce dohody medzi lídrami zdieľať pomocou médií. Beblavý ešte doplnil, že táto dohoda je otvorená pre ďalšie opozičné strany, no je tu podmienka dodržiavať pravidlá uvedené v dohode.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Hodnotové otázky sú pre jednotlivé strany dôležité, my to nevylúčujeme," povedal Beblavý na margo tém ako registrované partnerstvá. "V tejto dohode s Mostom nepočítame, sme hnutia, ktoré chcú vymeniť starú generáciu politikov," povedal Truban na adresu možných ďalších hnutí, ktoré sa môžu na tejto dohode angažovať.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Náš tento zákon nejako neobmedzuje v tom, aby sme tunajších koaličných lídrov vymenili," povedal Beblavý na margo nového zákona o financovaní nových politických subjektov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na podpísanie dohody zareagovali aj Obyčajní ľudia. "Cieľom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti je vláda bez Smeru, SNS a ĽSNS. Všetko čo prispeje k tomu, aby po parlamentných voľbách nevládla ani jedna z týchto strán, je pre Slovensko prínosom. Až čas ukáže, či dohoda, ktorú dnes podpísali mimoparlamentné strany, prinesie ovocie," píše sa v stanovisku.

Postup, ako sa nevybíjať

Aj keď predseda KDH už dávnejšie uviedol, že hnutie ide do volieb samostatne, nevylúčili povolebnú spoluprácu. „Pred voľbami má zmysel sa rozprávať a nájsť postup, ako sa 'nevybíjať'. Strany, ktoré chcú priniesť zmenu, by mali ukázať, že dokážu komunikovať tak, aby neatakovali partnera,“ uviedol dávnejšie Hlina, ktorý sa s predstaviteľmi strán PS a Spolu stretol už 1. júla a rokovali o možnej budúcej spolupráci.

Zdroj: Facebook

Medzičasom lídri PS a Spolu už absolvovali stretnutie s exprezidentom a lídrom novovznikajúcej strany Za ľudí Andrejom Kiskom. Partneri sa zhodli, že na riešenie problémov Slovenska a nových výziev je potrebná spolupráca hodnotovo blízkych politických strán. „Čelíme veľkej prívalovej liberálnej vlne a na to, aby sme to vyvážili, Slovensko nevyhnutne potrebuje konzervatívnu kresťansko-demokratickú silu, a to je Kresťanskodemokratické hnutie. Aj toto nás oprávňuje na to, aby išlo do volieb samostatne. KDH má na to, aby mohlo ísť samostatne,“ nechal sa počuť Hlina.