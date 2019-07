Vodná kríza v Sobranciach: Ak sa prítomnosť ropy potvrdí, obce budú odkázané na cisterny

Ako po obhliadke troch miest priesakov uviedol Ivan Baráth zo sekcie geológie ministerstva životného prostredia, v prvom rade je potrebné zistiť, či ide o priesak umelých látok, alebo je proces priesakov prirodzeným javom. Takisto sa budú odborníci snažiť zistiť priestorové rozšírenie priesakov. Z pivničných priestorov prvej ohlasovateľky a tiež z dvoch ďalších miest preto odobrali prítomné ropné látky. "Pôjdu na detailnú analýzu alifatickej zložky a prítomných alkánových zložiek, na základe ktorých sa bude dať určiť príslušnosť týchto látok k prípadným prírodným zdrojom podobných látok na území Slovenska," povedal Baráth.

Podľa charakteru látky sa podľa jeho slov bude odvíjať ďalší postup pri prieskume a následnej sanácii postihnutých lokalít. "Ak ide o prírodnú ropu, výskyty sú, čo sa týka sanácie, omnoho problematickejšie, lebo zdroje bývajú hlbšie, a tým pádom bude treba uvažovať o zásobovaní pitnou vodou nie zo studní, ale alternatívnymi vodovodmi, a problém bude treba riešiť inými spôsobmi, ktoré zatiaľ nepoznám," uviedol.

Mesto Sobrance je napojené na vodovod, voda v ňom nepochádza z rovnakého zdroja ako zo studní. Iné to je v siedmich obciach v okolí Sobraniec. "Pitnú vodu dovážame každý individuálne z 12 kilometrov vzdialenej obce Jovsa, a to už 30 rokov. Žiadame Envirofond, no sme stále neúspešní. Po dohode s obecným úradom budeme zrejme musieť vyhlásiť krízový stav a budeme musieť zásobovať ľudí cisternami," zhodnotil stav bez verejného vodovodu starosta Blatných Revíšť Gabriel Seman. Ďalšími obcami, ktorých sa podľa prednostu Okresného úradu v Sobranciach Boleslava Leša môžu priesaky ropy do studní týkať, sú Porostov, Kristy, Svätuš, Blatná Polianka, Beňatina a Ruský Hrabovec.

Podľa Barátha je prírodný pôvod povrchových výskytov uhľovodíkov na Slovensku veľmi vzácny. Prípady sú známe vo flyšovom pásme Západných Karpát z geologického hľadiska, avšak na území Východoslovenskej nížiny sa vyskytoval skôr zemný plyn. "Je to unikátny výskyt," uviedol s tým, že vylúčený však nie je. "Len to treba potvrdiť a zistiť jeho zdroj, prípadne cesty migrácie," dodal.

V súvislosti so sledovaním miest priesakov pripomenul, že výron ropy je obvykle sprevádzaný aj výronmi zemného plynu a ložiskových plynov. "Na tento účel boli osadené monitorovacie zariadenia do pivnice domu, ktoré zatiaľ nevykázali žiadnu prítomnosť týchto plynov. Monitoring bude však naďalej prebiehať," povedal.

Geochemik z Nafty Gbely Pavol Polesňák uviedol, že sú pripravení v prípade potvrdenia, že ide o prírodnú ropu byť ministerstvu nápomocní. "Máme skúsenosti z okolitých prieskumných vrtov a sme ochotní poskytnúť informácie o našich vrtoch a našom prieskume i o geológii. V prípade, že ide o prírodné zdroje, naše informácie budú vhodné na ďalšie posúdenie tejto problematiky," uviedol.