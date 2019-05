Je rozhodnuté! Jasaň poslal list vedeniu Smeru, nastúpi za Číža?

Čížovým náhradníkom by sa v prípade jeho zvolenia mal stať Viliam Jasaň.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, SITA/Marko Erd

BRATISLAVA - Viliam Jasaň nenastúpi do Národnej rady (NR) SR ako náhradník za Miroslava Číža (Smer-SD), ktorý odchádza do Európskeho parlamentu. Oznámil to Smeru-SD listom. Potvrdil to hovorca strany Ján Mažgút.