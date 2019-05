Tvrdý odkaz iniciatívy Za slušné Slovensko: Návrat smeráckeho exposlanca je neprijateľný!

Viliam Jasaň a Mária Trošková.

Zdroj: Braňo Šimončík, SITA, Topky

BRATISLAVA – Podľa našich informácií by na miesto novozvoleného europoslanca Miroslava Číža za Smer-SD do pléna do Národnej rady Slovenskej republiky (NR) SR mal nastúpiť bývalý tajomník Bezpečnostnej rady SR a člen Smeru Viliam Jasaň, čo pobúrilo iniciatívu Za slušné Slovensko.