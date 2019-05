Kľúčový deň vo vyšetrovaní vraždy Jána a Martiny je tu: Návrat obvinených na miesto činu

Takmer presne na deň po roku bude vo Veľkej Mači rušno. Vyšetrovatelia spolu s obvinenými prídu opäť do domu hrôzy. Pred rokom sme vás ako prví informovali o tom, že v obci, ktorej zavraždili novinára a jeho snúbenicu, robia vyšetrovací pokus. Na mieste boli vtedy prítomní aj rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

"Rozmýšľali sme aj s Jankovými rodičmi, či dnes prídeme. Nakoniec sme sa ale rozhodli, že nie. Asi by sme to nezvládli," povedala pre Topky Zlatica Kušnírová, mama zavraždenej Martiny. Na mieste preto budú len advokáti Roman Kvasnica a Daniel Lipšic.

Podľa našich informácií sa rekonštrukcia začne okolo 18-tej hodiny večer a prítomný by mal byť aj Miroslav Marček. Len nedávno nastal v prípade zvrat. Doteraz bol totiž za strelca považovaný Tomáš Szabó, no k činu sa priznal nakoniec Marček. Či obvinený hovorí pravdu, by mala ukázať aj rekonštrukcia. Vo Veľkej Mači budú bežné opatrenia, klasická eskorta s ochrankou, uzatvorené budú miesta, na ktorých sa páchatelia nachádzali.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej​

Vražda, ktorá zasiahla celé Slovensko, sa stala 21. februára. Po tom, ako správa o nej obletela médiá, nasledoval chaos v krajine. Z postu premiéra odstúpil Robert Fico, z postu ministra vnútra Robert Kaliňák. Odišla aj Ficova asistentka Mária Trošková a Viliam Jasaň.

Zemetrasenie nastalo aj v polícii. Z postu šéfa protikorupčenj jednotky odišiel Robert Krajmer a padla hlava aj policajného prezidenta Tibora Gašpara. Po celej krajine, ale aj v zahraničí, sa organizovali protesty a spomienkové pochody.