Smolková potvrdila vzburu v Smere: Nespokojnosť je obrovská, malo to však ostať vo vnútri strany

KOŠICE - Včera sa v médiách objavila informácia, že v rámci košickej centrály stále najsilnejšie koaličnej strany Smer prebieha vzbura. Výzvu Moniky Smolkovej, súčasnej europoslankyne a okresnej predseníčky časti Košice III., podpísalo niekoľko členov. Vyjadrili svoj nesúhlas s fungovaním v Smere a žiadali debatu i zvolanie Smeru. Rovnako požadovali aj odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Smolková odmieta, že by malo ísť o pomstu za jej nenominovanie do eurovolieb. Nespokojnosť je obrovská a píše jej veľa členov z viacerých krajských i okresných centrál.

Monika Smolková bude europoslankyňou ešte mesiac. Krajský predseda košickej centrály Smeru Richard Raši v reakcii na vyjadrenia Smolkovej uviedol, že to je len jej názor a názor niekoľkých ďalších poslancov. Nechce to však ťahať do osobnej roviny a chce si to vydiskutovať. Smolková súhlasí s názorom Petra Žigu, že situácia v Smere je neobvyklá, no nemala by sa riešiť v médiách. Aj premiér Peter Pellegrini avizoval, že strana by si mala tieto veci vydiskutovať. „Čo sa týka médii, únik informácii išiel mimo mňa. Celú výzvu som považovala a považujem za vnútrostranícku záležitosť,“ uviedla pre Topky Monika Smolková.

Koľkí okresní resp. krajskí predstavitelia strany sa pripojili k vašej výzve?

K jednotlivým podporovateľom sa v tomto momente nemôžem vyjadriť, nemám ich súhlas. Ale nespokojnosť je značná v každom okrese, členovia mi ju osobne tlmočili počas mojej aktívnej kampane pre nášho nominanta na prezidenta Maroša Šefčoviča, ale aj počas kampane do volieb EP, keď som robila kampaň pre našich nominantov.

Aké sú ohlasy z ďalších okresných a krajských pobočiek Smeru mimo východu Slovenska?

Píšu a volajú mi členovia z rôznych krajov a okresov.

Čo vravíte na to, že niektorí vás obviňujú, že je to len vaša reakcia na nenominovanie do EP?

Moje nenominovanie na kandidátnu listinu do EP s výzvou absolútne nesúvisí. Výzva vznikala v čase, keď ešte kandidátna listina nebola známa. Pozývam všetkých tých, čo ma obviňujú, nech prídu na niektorú členskú schôdzu, aby im členovia zopakovali to, čo si museli vypočuť kandidáti do EP v rámci predvolebnej kampane.