Nevídaná situácia v Smere: Politológovia hovoria o ideologickom boji medzi dvoma lídrami

Čo si myslíte o nespokojnosti v košickej centrále?

Hoci ide len o ojedinelé hlasy, táto situácia je nevídaná, pretože v strane Smer sa spravidla predsedníctvo nezvyklo kritizovať takto verejne. V Smere prakticky nikdy neexistovala diskusia, ich zjazdy slúžili spravidla len na to, aby tí dole deklaratívne odsúhlasili to, o čom tí hore rozhodli. Zatiaľ to ale vyzerá tak, že Robertovia Fico i Kaliňák majú všetko pod kontrolou a kritikou veľmi rýchlo umlčia.

Richard Raši uviedol, že ide len o názor pani Smolkovej a pár jej podporovateľov. Peter Pellegrini však pristúpil na otvorenú diskusiu a napriek tomu, že neschvaľuje medializáciu, uvedomuje si, že je to reakcia na to, že debata neprebieha. Čo hovoríte na tieto rozdielne postoje?

Pellegrini si uvedomuje svoju submisívnu polohu v štruktúrach Smeru a teraz možno zacítil šancu na to, aby vystrel chrbát a bol sám sebou. Na svojej strane však zatiaľ nemá nejakú ďalšiu výraznejšiu osobnosť. Ak si odmyslíme Moniku Beňovú, žiadny iný ďalší dôležitý straník sa voči Robertovi Ficovi kriticky neozval.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Mnohí síce priznávajú, že je potrebná diskusia, no krajskí predstavitelia v spoločnom stanovisku uviedli, že Smer je jednotný a nič také ako vzbura v centrálach neexistuje. Myslíte si, že sa snaží strana kryť ich ideologický boj?

Na verejnosť už dlho prenikajú informácie, že vzťah medzi predsedom strany a premiérom nie je ideálny. Zatiaľ však, minimálne do parlamentných volieb, jeden druhého potrebuje. Fico ešte stále dokáže prilákať verné voličské jadro a Pellegrini je zas človek, ktorý predstavuje tu slušnejšiu časť vládnej strany.

Mal by sa predsedom stať Peter Pellegrini?

Myslím si, že Peter Pellegrini by nedokázal udržať pokope to zoskupenie rôznorodých mocenských a záujmových skupín vo vnútri Smeru. Na druhej strane by zbavením sa Fica a Kaliňáka mohol získať na koaličnom potenciáli. Predpokladám totiž, že so Smerom a Ficom na čele okrem SNS a extrémistov už nikto ďalší nebude chcieť ísť.

Zdroj: TASR - František Iván

Dá sa táto situácia v Smere zachrániť alebo svoju šancu už prepásli?

Myslím, že Smer putuje po trajektórii HZDS. Sme svedkami jeho postupného úpadku. Vyzerá to tak, že Robert Fico je tak opantaný mocou, že nie je schopný rozpoznať, že smeruje na smetisko dejín rovno za Vladimírom Mečiarom. Na druhej strane, Smer na čele s Rebertom Fico tvorí dôležitú súčasť vlády takmer 12 rokov. Výsledok? Vražda novinára a jeho snúbenice, chudobné školstvo, zdevastované zdravotníctvo, spravodlivosť na kolenách, chápadlá mafie na najvyšších politických úrovniach. A potom oligarchovia a s bohatstvom nepredstaviteľných rozmerov. Je úplne jedno, či Smer pôjde s Ficom alebo s Pellgrinim, tá strana si zaslúži odpočinok v opozícii minimálne na dve funkčné obdobia.

Zdroj: Foto: TASR/Pavol zachar

Personálna výmena by pomohla

Personálna výmena vo vedení strany Smer a správna komunikácia strany by jej pomohli a mohla by byť ďalej úspešná. Uviedol to politológ z Katedry politológie FiF UK Bratislava Pavol Baboš v reakcii na aktuálnu situáciu v strane Smer. „Dianie v strane je vnútornou záležitosťou Smeru-SD. Má svoje stanovy a vnútorné pravidlá na to, ako sa rieši nespokojnosť, čo môžu a nemôžu iniciovať členovia, čo môže alebo nemôže robiť vedenie a aké orgány, snem, republiková rada či predsedníctvo sú potom kompetentné konať,“ povedal.

Zdroj: TASR – Dano Veselský

Kritika, ktorá zaznela v liste niektorých straníckych organizácií z východného Slovenska, nie je podľa Baboša ani zďaleka prvou kritikou do vnútra strany a smerom k najužšiemu vedeniu. „Rozumiem reakcii podpredsedov a premiéra Petra Pellegriniho, ktorí sa snažia zachovať pokojný hlas a tvrdia, že sa to musí vyriešiť vo vnútri,“ dodal. Ako politológ uviedol, ak by nastala výmena lídra strany, Smer nebude prvou ani poslednou stranou, ktorá vymení predsedu a ďalej by pokračovala vo svojej činnosti.

„Na druhej strane ak k tej výmene nedôjde, tak sú tu indície, že preferenčne bude strana ďalej klesať. Ktorú z tých ciest si zvolia členovia strany, je na nich,“ dodal. Baboš tiež dodal, že v bežných demokraciách je úplne normálne, že v krátkom čase po oznámení výsledkov volieb sa predseda politickej strany, ktorý je jej najvyšší predstaviteľ, postaví pred verejnosť a najmä pred svojich voličov a dá nejaký odkaz. „Zhodnotí situáciu, alebo sa poďakuje za hlasy, ktoré im voliči odovzdali,“ uzavrel Baboš.